В результате обстрелов погиб 41-летний мужчина, еще одного мужчину и женщину госпитализировали с ранениями.

Из-за ночной атаки дронов в Киеве погиб 41-летний мужчина, еще одного мужчину и женщину госпитализировали с ранениями. Как сообщили в Нацполиции, сейчас следственно-оперативные группы работают на местах в нескольких районах столицы.

"Сегодня ночью российская армия в очередной раз атаковала Киев. В результате обстрелов погиб 41 - летний уроженец Черниговщины, еще одна женщина и мужчина получили ранения, они госпитализированы", - рассказали правоохранители.

Также в результате падения обломков сбитых дронов повреждения получили жилые и нежилые здания, а также более 6 автомобилей.

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Ночная атака против Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью россияне совершили очередную атаку дронами по столице и другой территории Украины. Враг выпустил рекордное количество "Шахедов" - 54, из которых украинским военным удалось сбить 52.

Из-за падения обломков сбитых беспилотников в Киеве возникли пожары в нескольких районах, были повреждены здания и автомобили. Также известно об одном погибшем и двух раненых в Голосеевском районе столицы.

Кроме того, известно, что один из вражеских дронов-камикадзе попал в инфраструктурный объект на Житомирщине. Обошлось без жертв и пострадавших.

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