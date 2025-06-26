По его словам, КАБы могут сбрасываться с самолетов Су-24, Су-25, МиГ-29 или F-16, что делает их универсальными для использования в различных арсеналах.

По словам военного эксперта Павла Нарожного, использование украинских КАБов может нести значительную разрушительную силу для российской армии.

Он отметил, что пятисоткилограммовый КАБ легко сносит здание.

"Если говорим о девятиэтажном доме, два-три пролета стабильно. Для сравнения, баллистическая ракета с боеголовкой весом 450-480 кг может разрушить целый подъезд. При этом КАБ летит значительно медленнее баллистической ракеты. Это влияет на характер поражения, но не уменьшает их разрушительной способности", - сказал Нарожный Фокусу.

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Эксперт выделил специализированные бетонобойные авиабомбы, которые предназначены для уничтожения укреплений.

"Они имеют более прочный корпус из специальной стали и меньше взрывчатки. В отличие от них, обычные КАБы являются фугасными, с тонкими стенками, и взрываются при контакте. Они могут пробить 1-2 бетонных перекрытия, но не бункер. Именно поэтому россияне активно используют их против гражданской инфраструктуры. Они забрасывают КАБами каждое здание или укрепления в городе, который штурмуют", - продолжил Нарожный.

По его словам, в Украине есть огромные запасы советских авиабомб, а именно десятки тысяч штук. Для их модернизации используется универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), который превращает обычные бомбы в управляемое оружие.

Он считает, что украинские разработчики, вероятно, скопировали этот модуль при создании своего КАБа. Американский аналог JDAM имеет другую конструкцию с хвостовой частью и крыльями. Система навигации КАБов базируется на двух компонентах: инерционной системе (гироскоп) и коррекции по GPS. Это позволяет достичь точности попадания в пределах 3 метров на расстоянии до 60 км. Эксперт подчеркнул:

"Все зависит от антенны. Есть CRP-антенны, устойчивые к РЭБ, их стоимость зависит от количества каналов - 4, 8, 12 или 16. Стоимость российского УМПК может достигать 150 тыс. долларов, тогда как американский аналог от Boeing стоит 25-30 тыс. долларов, но последний является менее устойчивым к РЭБ".

По его словам, КАБы могут сбрасываться с самолетов Су-24, Су-25, МиГ-29 или F-16, что делает их универсальными для использования в различных арсеналах.

Новые украинские КАБы

Специалисты отечественного конструкторского бюро "Медоид" разрабатывают аналог российского комплекта МПК (Модуль планирования и коррекции), который превращает обычную авиабомбу в высокоточную. Превратить обычную бомбу в высокоточную очень легко - это не занимает много времени. К изготовлению элементов привлекли украинские предприятия.

Стоимость одного изделия составляет 1 200 000 гривень, или 25 тысяч долларов. По словам разработчиков, сегодня вопрос средств является едва ли не основным сдерживающим фактором для завершения работ.

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