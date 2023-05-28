По словам руководителя пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, у россиян с ракетами довольно трудно, они пытаются их экономить.

Вероятно, что российские захватчики ночью с помощью масштабного применения "шахедов" пытались наметить направление следующих атак.

Как рассказала в эфире телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, использование такого количества барражирующих боеприпасов связано с поставкой их новой партии.

"С ракетами в них довольно затруднительно, они пытаются их экономить. Если анализировать предыдущие атаки, то там они были использованы достаточно результативно и мощно в смысле количества. Но то, что они ракетоносители завели перед этой атакой в Черном море в пункты базирования, говорит о том, что с ракетами в них пока затруднительно. Но вполне вероятно, что именно шахедами пытались наметить для себя направление для следующих атак", – сообщила Гуменюк.

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Она напомнила, что россияне продолжают выискивать украинские системы ПВО и планируют их поражение.

"Кроме того, с помощью шахедов они пытались для себя составить карту расположения объектов, которые могут быть поражены следующей атакой. Потому что перед этим мы фиксировали довольно большую активность беспилотных разведчиков. И на нашем направлении их было уничтожено семь за предыдущие сутки. Это говорит о том, что враг пытался максимально выяснить эффективный маршрут и будущие цели поражения", – отметила Гуменюк.

Ночная атака дронов на Украину

В ночь с 27 на 28 мая российские оккупанты запустили по Украине 54 дрона Shahed-136/131 с северного направления – Брянская область, и Южного – Краснодарский край. Это число является рекордным.

Очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины в центральных регионах, в частности на Киевскую область. В результате в воздушном пространстве Киева, по предварительным данным, силы ПВО уничтожили более 40 дронов-камикадзе.

Разрушения в результате падения обломков вражеских беспилотников и жертвы среди людей фиксировали в разных районах столицы.

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