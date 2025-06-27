Он отметил важность использования остатков авиабомб для атак по объектам россиян и временно оккупированных территориях.

Украина уже год занимается испытанием авиабомб собственного производства. Об этом рассказал Анатолий Храпчинский, бывший офицер воздушных сил, заместитель директора компании производителя средств РЭБ в эфире Киев24.

"Уже более года проходит тестирование и тогда я уже имел возможность коснуться определенной части данного средства", - сказал он.

По его словам, некоторые инициативы, в частности по противодействию "шахедам", задержаны из-за отсутствия финансирования и стратегического видения. Кроме того, многие перспективные идеи не могут быть реализованы из-за технических и финансовых ограничений.

Видео дня

"Поэтому оценка этих возможностей происходит уже после того, как какой-то продукт уже реализован и начинают его эксплуатировать", - пояснил эксперт.

Он отметил важность использования остатков авиабомб для атак по объектам россиян и временно оккупированных территориях. Храпчинский сказал:

"Это полностью украинский продукт, который не зависит от иностранного оборудования".

Аналитик акцентировал на большом потенциале отечественных разработок, таких как дроны-перехватчики. Однако, такие разработки, по его мнению, требуют стратегического планирования и поддержки на всех этапах.

Украинский КАБ - что известно

Ранее издание Defense Express сообщало, что Украина создала собственный КАБ, который уже летит 60 км, а в перспективе до 80 и более. Теоретически, при сбросе с высоты 10 км такие боеприпасы могут преодолевать и до 100 км, однако все будет зависеть от тактики их применения. Отмечалось, что стоимость одного КАБа - 25 тысяч долларов, а таких нужно около 100 в сутки, поэтому вопрос финансов - основной.

Военный эксперты Павла Нарожного утверждает, что использование украинских КАБов может нести значительную разрушительную силу для российской армии. По его словам, они могут сбрасываться с самолетов Су-24, Су-25, МиГ-29 или F-16, что делает их универсальными для использования в различных арсеналах.

Вас также могут заинтересовать новости: