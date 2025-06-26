По словам политолога, в НАТО не слишком сильно заинтересованы тем, что может произойти с Украиной.

Увеличение расходов на оборону среди стран НАТО должно было усилить чувство безопасности Европы перед российской угрозой. Тем не менее саммит НАТО в Гааге вызвал на восточном фланге Альянса чувство глубокой обеспокоенности.

Страны НАТО устали от Украины

Политолог, аналитик Королевского института объединенных служб (RUSI) Самуэль Рамани в своей колонке для The Telegraph написал, что чувство предательства Украины со стороны США и союзников по НАТО было еще более ощутимым. По его словам, на это указывают сразу несколько моментов.

В частности, в итоговом коммюнике саммита НАТО в Гааге не содержится осуждение России за полномасштабное вторжение в Украину. Даже присутствие президента Владимира Зеленского не позволило скрыть то, что Альянс устал от Украины, отметил политолог.

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Рамани отметил, что Трамп добился крупной дипломатической победы, поскольку его призывы к союзникам по НАТО по увеличению расходов на оборону воплотились в реальность. В итоговом коммюнике саммита в Гааге было объявлено о приверженности НАТО расходовать 5% своего бюджета на оборону и выражена твердая поддержка положения статьи 5 о коллективной обороне.

Тем не менее комментарии Трампа о неоднозначности статьи 5 заставили страны Балтии задаться вопросом, будет ли НАТО противостоять России в случае нападения, подчеркнул политолог.

Поставки оружия Украине могут сократиться еще сильнее

Более того, Трамп продолжает сигнализировать о том, что он не хочет предоставлять Украине военную помощь. Политолог считает, что поставки оружия Киеву могут еще сильнее сократиться.

В связи с усилением российских ударов дронами и ракетами Украина уделяет приоритетное внимание системам противовоздушной обороны, включая зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, и отказывается от своих прежних просьб о поставках более совершенного наступательного оружия. Рамани добавил, что перспективы передачи США крылатых ракет Tomahawk или самолетов, способных полностью нейтрализовать российские истребители Су-35, весьма отдаленны.

Политолог считает, что сейчас Украина может рассчитывать на помощь только от европейских союзников. Именно они компенсируют сокращение поставок оружия от США.

Кроме того, политолог отметил, что Европа играет важную роль в укреплении оборонной промышленности Украины. Он напомнил, что Великобритания на саммите НАТО объявила о планах финансирования совместных с Украиной и Германией инициатив по производству дронов.

Тем не менее подобные обещания не являются панацеей от проблем Украины с вооружением, считает политолог. Он заверил, что украинская оборонная промышленность не может развиваться достаточно быстро, чтобы нейтрализовать военную помощь России от Северной Кореи. По его словам, сейчас только непоколебимый патриотизм и тактическая изобретательность Украины могут замедлить продвижение россиян.

Будущее Украины в НАТО под вопросом

Рамани подчеркнул, что Москва не заинтересована в деэскалации войны. Он считает, что в это же время долгосрочные перспективы интеграции Украины в трансатлантическую систему безопасности становятся более туманными.

Трамп и генсек НАТО Марк Рютте приветствовали увеличение расходов на оборону среди союзников, что должно повысить долгосрочную устойчивость Альянса. Тем не менее отсутствие упоминания о будущем членстве Украины в НАТО, а также игнорирование полномасштабного вторжения РФ сводит на нет многие преимущества этого блока для Киева, уверен Рамани.

В НАТО смягчили риторику по России

Напомним, что в совместном коммюнике, которое опубликовано по итогам саммита НАТО в Гааге, не осуждается полномасштабное вторжение России в Украину. Тем не менее в документе Россия описывается как "долгосрочная угроза" для Альянса.

Союзники по НАТО также договорились увеличить расходы на оборону. Также в The Guardian обратили внимание на то, что итоговый коммюнике был намного короче, чем обычно, и состоял всего из пяти абзацев.

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