Эти корабли передали раньше, но не разглашали это.

Украина получила от Бельгии и Нидерландов тральщики-искатели мин, в частности BNS Narcis и Zr.Ms. Vlaardingen.

Как сообщают в министерстве обороны Нидерландов, их Zr.Ms. Vlaardingen получил имя "Мелитополь". Передача кораблей состоялась на бельгийской военно-морской базе Зебрюгге, однако об этом не сообщалось из соображений безопасности. Уже в конце года Украина получит Zr.Ms. Makkum, который назовут в честь города Геническ.

Министр обороны Рубен Брекельманс во время церемонии сказал, что надеется на будущее, в котором Черное море станет открытым и свободным, а украинские города больше не будут оккупированы:

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"Охотники за минами вступают в следующую главу, под новым флагом, с новой миссией. Основные порты Одессы и черноморские судоходные пути являются жизненно важными для украинской экономики. И они находятся под постоянной угрозой. Украина может не выиграть войну на море, но она точно может проиграть войну на суше. Мы просто не можем этого допустить".

В министерстве отмечали, что украинские экипажи упорно учились работе с этими кораблями. Им помогали бельгийские и нидерландские инструкторы, технические специалисты и ремонтные бригады.

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