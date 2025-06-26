Его упрекнули защитники прав животных.

Защитники прав животных жестко раскритиковали принца и принцессу Уэльских, назвав их "оторванными от реальности" в вопросе разведения собак.

21 июня, в день рождения принца Уильяма, в официальном Instagram-аккаунте супругов появилось фото, на котором наследник престола Уильям сидит в окружении щенков их кокер-спаниеля Орлы.

Британский филиал благотворительной организации PETA раскритиковал разведение животных, напомнив, что в приютах остаются множество бездомных собак, и выбором будущего короля должно было бы стать усыновление одной из них:

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"Приюты переполнены щенками, которые отчаянно ищут дома. Если Уильям хочет быть лидером, ему стоит последовать примеру короля Чарльза и королевы Камиллы, которые решили усыновить животных вместо того, чтобы усугублять кризис бездомности животных".

Собаки Уильяма и Кейт

Предыдущим любимцем семьи был аглийский кокер-спаниель по имени Лупо. Он постоянно появлялся на официальных фото и считался настоящей звездой среди королевских собак.

Лупо умер в 2020 году. Принц и принцесса сообщили об этом в своих соцсетях, написав, что он был "сердцем их семьи в течение девяти лет".

В следующем году супруги сообщили о появлении нового щенка. СМИ сообщали, что собаку подарил брат Кэтрин, Джеймс Миддлтон, который разводит собак этой породы.

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