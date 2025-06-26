Пресс-секретарь кремлевского правителя Путина Дмитрий Песков заснул прямо во время выступления своего начальника.
Это произошло на пленарном заседании Евразийского экономического форума, который в этом году проходит в Минске. Как известно, в Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
Во время выступления глава Кремля заявил, что объем товарооборота ЕАЭС соответствует ведущим мировым экономическим странам. В то же время он пожаловался на проблемы в диалоге со Всемирным банком "из-за ангажированности западных финансовых институтов".
Заявления Пескова о войне
Напомним, накануне полномасштабного вторжения Российская Федерация стянула к границам Украины большое количество войск.
Тогда Соединенные Штаты Америки предупреждали, что Москва планирует начать полномасштабную войну, западные СМИ называли датой вторжения 16 февраля. В Москве отрицали эти планы.
В комментарии журналистам Песков посоветовал украинцам "завести будильники на это время и самим убедиться". Уже 24 февраля началась большая война.
Песков является одним из ключевых спикеров Кремля, и часто озвучивает тезисы, не соответствующие реальности или искажающие факты. После зверств россиян в Буче, где были обнаружены массовые захоронения гражданских, Песков утверждал, что это "постановка".