Тот снова жаловался на отношения с Западом.

Пресс-секретарь кремлевского правителя Путина Дмитрий Песков заснул прямо во время выступления своего начальника.

Это произошло на пленарном заседании Евразийского экономического форума, который в этом году проходит в Минске. Как известно, в Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Во время выступления глава Кремля заявил, что объем товарооборота ЕАЭС соответствует ведущим мировым экономическим странам. В то же время он пожаловался на проблемы в диалоге со Всемирным банком "из-за ангажированности западных финансовых институтов".

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Заявления Пескова о войне

Напомним, накануне полномасштабного вторжения Российская Федерация стянула к границам Украины большое количество войск.

Тогда Соединенные Штаты Америки предупреждали, что Москва планирует начать полномасштабную войну, западные СМИ называли датой вторжения 16 февраля. В Москве отрицали эти планы.

В комментарии журналистам Песков посоветовал украинцам "завести будильники на это время и самим убедиться". Уже 24 февраля началась большая война.

Песков является одним из ключевых спикеров Кремля, и часто озвучивает тезисы, не соответствующие реальности или искажающие факты. После зверств россиян в Буче, где были обнаружены массовые захоронения гражданских, Песков утверждал, что это "постановка".

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