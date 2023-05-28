Это была одна из самых массированных атак дронами на столицу с начала полномасштабного вторжения.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 28 мая уничтожили в воздушном пространстве Киева, по предварительным данным, более 40 дронов-камикадзе типа "Shahed", запущенных Россией.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация. Отмечается, что это была одна из самых массированных атак дронами на столицу с начала полномасштабного вторжения.

"Четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая! Сегодня враг решил "поздравить" киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных БПЛА. Предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно - барражирующими боеприпасами "Shahed". Нападение осуществлялось в несколько волн, а воздушная тревога длилась более 5 часов", - рассказали в КГВА.

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По предварительным данным, в результате падения обломков сбитых беспилотников есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

В частности, в Голосеевском районе обломки попали в 7-этажное нежилое здание, в результате чего один человек погиб, еще один госпитализирован.

Также в этом районе возникли возгорание крыши одного из ТРЦ и пожар на территории одной из строек. Кроме этого, зафиксировано возгорание на территории предприятия, там вспыхнули склады готовой продукции: разрушение на площади 1000 квадратных метров, есть один пострадавший.

Между тем, из-за преступных действий россиян в Печерском районе загорелась крыша дома. А в Дарницком районе из-за обломков в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.

Война в Украине - воздушная тревога 28 мая

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 мая во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной стала очередная массированная атака страны-агрессора с применением дронов-камикадзе.

В частности, несколько десятков дронов-камикадзе этой ночью российские оккупанты запустили по украинской столице. Разрушение в результате падения обломков вражеских беспилотников и жертвы среди людей фиксировали в разных районах столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что также из-за падения обломков в Печерском районе загорелась крыша жилого дома. Городской голова также показал фото последствий.

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