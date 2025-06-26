Если вы цените личное пространство, испанские курорты вам, вряд ли, подойдут.

Испанский остров Майорка в Средиземном море является одним из самых известных в Европе направлений пляжного туризма. Он славится уютными бухтами и кристально чистой водой, что вроде бы создает идеальные условия для отдыха. Но есть одно но.

Туристический бум, наблюдаемый в последние годы в Европе, если не полностью испортил этот остров, то точно сделал его значительно менее привлекательным. Проблема в том, что Майорка расположена очень близко к крупным и богатым европейским странам, таким как Франция, Британия и Германия. Даже небогатым европейцам сюда удобно ездить - быстрый перелет, который стоит меньше, чем ужин в ресторане. "Сгонять" в Испанию на выходные стало привычным явлением среди западных европейцев.

Последствия очевидны: количество туристов на Майорке превышает все разумные пределы. Поэтому неудивительно, что не только испанцы недовольны количеством иностранных гостей, но и сами туристы не в восторге от толп "коллег" вокруг.

Видео дня

Британский путешественник-инфлюенсер Олли Боумен недавно посетил "лучший пляж Майорки" и воочию увидел, почему испанцы везде развешивают плакаты "Туристы, убирайтесь домой!" В видео для YouTube Боумен показал большое количество отдыхающих, которые скопились на действительно замечательном, но совсем маленьком пляже.

"О, Боже! Посмотрите, сколько их здесь! Так много! Это безумие!" - воскликнул Олли, как только увидел пляж со склона горы.

Спустившись к самому пляжу, блогер констатировал, что там почти не было места, чтобы развернуть полотенце на песке или свободно прогуляться, не говоря уже о какой-то приватности в такой толпе.

Олли признался, что для того, чтобы насладиться отдыхом на пляже, ему пришлось проявить креативность. Ему удалось найти крошечное место для своих вещей, но в итоге там было слишком тесно, чтобы лечь.

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