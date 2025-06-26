Президент заявил, что некоторые европейские компании до сих пор поставляют критически важные компоненты в Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите ЕС настаивал на необходимости установления цены в 30 долларов за баррель нефти. Об этом глава государства завил во время видеообращения к участникам заседания Европейского Совета.

Как отметил Зеленский, санкции против России остаются одним из самых эффективных инструментов ограничения ее агрессии.

"Сейчас необходим действительно мощный 18-й пакет санкций ЕС против России. Ключевыми целями должны стать российская торговля нефтью, ее теневой танкерный флот, российские банки и другие финансовые инструменты, а также цепи поставок, которые обеспечивают оборудование или детали для производства оружия", - отметил Зеленский.

Видео дня

Президент добавил, что некоторые европейские компании до сих пор поставляют критически важные компоненты в Россию. Эти компоненты, в конце концов, оказываются в ракетах и другом оружии, которым Россия убивает украинцев.

"Мы идентифицируем эти материалы и передадим доказательства вашим командам. Пожалуйста, обратите на это внимание", - добавил президент.

Как отметил Зеленский, необходимо расширить санкции не только против российских танкеров, но и против их капитанов и терминалов, которые Россия использует для транспортировки нефти. Зеленский убежден:

"Военные амбиции России растут, когда ее доходы от нефти высоки. Со временем мы увидели, насколько сильно некоторые европейские страны до сих пор зависят от российской нефти. Мы это понимаем и действуем осторожно - так, как требует наше партнерство с ЕС. Но, к сожалению, мы не всегда чувствуем такое же понимание в ответ, когда речь идет о потребностях Украины. Особенно странно слышать такую резкую критику, даже политическое давление, со стороны некоторых лидеров, тогда как наше уважение к правилам ЕС позволяет нефти и дальше поступать. Должны все задуматься над этим. Или все придерживаемся одинаковых правил ЕС, или же преимуществ для всех станет меньше".

В этой связи, он отметил очевидность фактов: "чтобы уменьшился аппетит России к войне, должны уменьшиться ее нефтяные доходы".

"Поэтому, пожалуйста, поддержите дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть. Конечно, потолок в 45 долларов может помочь приблизить мир. Но для настоящего, длительного мира - и мы поделились этим вчера со всеми партнерами, партнерами из Европы и США, - необходимо установить цену в 30 долларов за баррель, чтобы заблокировать возможность России финансировать свою агрессию", - заявил Зеленский.

Ценовой потолок на российскую нефть

Как сообщал УНИАН, 15-17 июня в Канаде состоялся саммит лидеров "Большой семерки", на котором предполагалось согласовать снижение предельной верхней границы цен на нефть. В то же время, президент США Дональд Трамп покинул саммит досрочно и единой позиции не было согласовано.

Ранее в ЕС предлагали снизить верхний ценовой предел на нефть с 60 до 45 долларов, но даже рассмотрение этого предложения отложили.

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