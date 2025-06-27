Вероятность того, что госсекретарь Марко Рубио выступит за сохранение большинства программ, невелика.

Административно-бюджетное управление Белого дома рекомендовало Госдепартаменту США прекратить финансирование почти двух десятков международных программ, занимающихся расследованием военных преступлений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы и источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что под угрозой закрытия оказались, в частности, проекты, направленные на поиск и привлечение к ответственности российских военнослужащих, виновных в военных преступлениях, совершенных на территории Украины.

По информации агентства, среди программ, которым грозит прекращение финансирования, - Global Rights Compliance, занимающаяся документированием преступлений против человечности в Украине, включая случаи сексуализированного насилия и пыток.

Видео дня

Также в зоне риска находится международный проект Legal Action Worldwide, предоставляющий юридическую поддержку украинским правоохранительным органам в вопросах привлечения к ответственности российских военнослужащих, подозреваемых в совершении военных преступлений.

Как отмечает Reuters, рекомендация Белого дома - не окончательное решение по отмене этих программ и Госдеп может его оспорить. Но чиновники говорят, что вероятность того, что госсекретарь Марко Рубио выступит за сохранение большинства программ, невелика. Как считает один из них, глава Госдепа может поддержать наиболее важные инициативы.

Военные преступления РФ в Украине

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину зафиксированы многочисленные случаи казней украинских военнопленных российскими военными.

В апреле Российские оккупационные войска в очередной раз совершили военное преступление и расстреляли четырех украинских военнопленных. На видео с украинского дрона было видно, как четверо военных под прицелом выбираются из разрушенного дома в селе Пятихатки и ложатся на землю. Один из украинцев выходил с поднятыми руками в знак сдачи войскам РФ. После этого солдаты в российской униформе подняли оружие и расстрелялит украинских военных в спину.

Вас также могут заинтересовать новости: