Вакуленко рассказала, что, по сравнению с прошлыми годами, значение порогового балла "сдал-не сдал" по всем предметам не менялось.

По данным Украинского центра оценивания качества образования, на тестирование в рамках основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) зарегистрировались более 312 тысяч участников, а приняли участие в ней - более 284 тысяч поступающих.

Директор центра Татьяна Вакуленко рассказала ZN.UA, что уже можно делать определенные выводы на основе результатов 128,8 тысячи участников: почти все они преодолевают пороговые баллы по украинскому языку, истории, биологии и географии.

По ее словам, больше всего проваленных тестов - по математике, 11,4% (14 686 участников из 128,8 тыс. человек), на втором месте химия, которую не сдали 5,5% (40 участников из 770 человек, выбравших этот предмет).

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По английскому языку не преодолели порог "сдал-не сдал" 2,8% (1 377 участников из 48,9 тыс. человек), по украинскому языку - 0,3% (401 человек из 128,8 тыс), по истории Украины - 0,15% (185 участников из 128,8 тыс).

Интересно, что менее 1% участников не сдали тесты по биологии и географии - 0,06% (15 человек из 26,9 тыс. участников) и 0,07% (21 человек из 30,2 тыс.) соответственно.

По мнению Вакуленко, такой результат по математике связан с несколькими причинами. Она объяснила:

"Во-первых, математику проходят абсолютно все поступающие, в отличие от предметов по выбору, то есть сдают этот предмет и те, кто сознательно изучал математику в школе, и те, кто начал подготовку за несколько месяцев до тестирования. Кроме того, математика - это тот предмет, который, на мой взгляд, труднее всего изучать в таком нестабильном режиме в условиях тревог, обстрелов, с постоянным прерыванием занятий и отсутствием в некоторых регионах возможности работать очно".

По ее словам, не стоит говорить о значительной доле тех, кто не сдал химию, ведь эти данные непоказательны.

"К сожалению, этот предмет выбирает меньше всего поступающих, поэтому статистика очень чувствительна к каждому результату. Так, всего 722 человека проходили тестирование по химии в рамках первых сессий оценивания, не сдали этот предмет всего 40 человек", - пояснила она.

Вакуленко рассказала, что, по сравнению с прошлыми годами, значение порогового балла "сдал-не сдал" по всем предметам не менялось.

НМТ в Украине

Ранее Вакуленко предупредила, что на время воздушной тревоги все экзамены Национального мультипредметного теста будут приостанавливаться. По ее словам, если воздушная тревога очень длительная - 2,5 часа и более, то поступающим предложат пройти оценивание в рамках дополнительной сессии НМТ.

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