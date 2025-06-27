В NASA обеспокоены обширной аномалией, которая приближается к США

Уже есть некоторые признаки того, что Южно-Атлантическая магнитная аномалия продолжает расти.

NASA находится в состоянии повышенной готовности из-за аномальной деформации магнитного поля Земли. Она создает риски для спутников, космических аппаратов и электронных систем на орбите, пишет ECONews.

Отмечается, что эта аномалия не представляет прямой угрозы для жизни на поверхности Земли. Последствия коснутся только космоса.

По мнению ученых из NASA, уже есть некоторые признаки того, что Южно-Атлантическая магнитная аномалия (ЮАМА) не только растет, но и приближается к территории Северной Америки. Она простирается над частью Южной Америки и юго-западной Африки.

Видео дня

В издании напомнили, что магнитное поле действует как барьер против высокоэнергетических солнечных частиц. В регионе, который охватывает части Бразилии, Парагвая, Аргентины и Южной Атлантики, этот щит становится слабее. Для оборудования, вращающегося вокруг Земли, включая спутники и МКС, это будет означать большее воздействие радиации и больший риск технических сбоев.

"Магнитное поле на самом деле представляет собой суперпозицию полей от многих источников тока", - объяснил геофизик Терри Сабака из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Исследования ученых показали, что ЮАМА не является статической аномалией. Она со временем меняет форму, интенсивность и положение.

Также аномалия постепенно движется на запад, приближаясь к Карибскому бассейну, Мексиканскому заливу и юго-восточному побережью США. Проблема заключается в том, что все больше спутников на орбите над территорией Северной Америки могут проходить через зоны повышенного риска.

Под поверхностью Земли зафиксировали странное ускорение сейсмических волн

Ранее ученые зафиксировали на глубине около 2700 километров под поверхностью Земли необычное ускорение сейсмических волн. Исследование под руководством геолога Мотохико Мураками пролило свет на эту аномалию.

Лабораторные эксперименты и компьютерное моделирование показали, что главную роль в этой аномалии играет деформация минерала перовскита, когда он выравнивается в определенном направлении под действием глубинной конвекции.

Вас также могут заинтересовать новости: