В ЕС также готовы перейти к следующему этапу, приближающему Украину к членству.

Лидеры 26 стран-членов Евросоюза, кроме венгерского премьер-министра Виктора Орбана, на заседании Европейского Совета выразили полную поддержку Украине и обязались предоставить 30,6 миллиарда евро финансовой помощи Украине в этом году. Об этом говорится в выводах глав государств и правительств 26 стран-членов Евросоюза, одобренных сегодня в Брюсселе без согласования со стороны Венгрии.

Во время саммита лидеров ЕС состоялся обмен мнениями с президентом Украины Владимиром Зеленским, который подключился благодаря видеосвязи.

"Европейский Союз продолжит обеспечивать Украину регулярной и предсказуемой финансовой поддержкой в долгосрочной перспективе. В 2025 году Европейский Союз предоставит Украине 30,6 млрд евро, из которых 3,5 млрд евро уже было выделено в рамках "Украинского фонда" (Ukraine Facility), и 7 млрд в рамках инициативы ERA от "Большой семерки" ERA (выплачиваются за счет сверхприбылей от замороженных российских активов)", - говорится в выводах.

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В ЕС обещают, что в координации с партнерами-единомышленниками и союзниками продолжат оказывать всестороннюю политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине в соответствии с подходом "мир через силу".

Вместе с тем, в документе содержится призыв к странам-членам ЕС наращивать усилия с целью удовлетворить насущные военные и оборонные потребности Украины, особенно в системах противовоздушной обороны, средствах борьбы с дронами и боеприпасах большого калибра.

В ЕС отмечают, что всеобъемлющее мирное соглашение должно быть усилено надежными и достоверными гарантиями безопасности для Украины, чтобы сдержать российскую агрессию в будущем.

При этом лидеры ЕС решительно осудили постоянные российские бомбардировки гражданского населения и гражданской инфраструктуры в Украине и призвали РФ к полному, безусловному и немедленному прекращению огня.

Кроме того, в Европейском Союзе заверили, что выступают за усиление давления на Россию, если это будет необходимо для завершения войны, в том числе с помощью жесткого пакета санкций.

"Европейский Союз, совместно с партнерами, настроен ограничить способность России продолжать вести агрессивную войну. Санкции являются неотъемлемой частью политики ЕС для достижения этой общей цели... Европейский Совет призывает к дальнейшим мерам против российского "теневого флота", который используется Россией для обхода санкций и создает значительные риски для окружающей среды и безопасности", - говорится в выводах.

Также 26 лидеров Евросоюза заявили о твердой поддержке Украины на пути к членству в ЕС. Они предлагают осуществить следующие шаги в этом процессе, а именно открыть переговорные кластеры в случае выполнения необходимых условий. Лидеры ЕС приняли к сведению оценку Еврокомиссии, что первый кластер об основополагающих принципах готов к открытию.

Венгрия выступает против евроинтеграции Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июня, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает войну проблемой на пути стремления Украины вступить в Европейский Союз. Венгерский премьер не хочет, чтобы страна в войне, Украина, втянула Евросоюз в прямой конфликт с РФ.

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