Он напомнил об эмоциональной реакции президента на угрозы Кремля.

На фоне победных настроений относительно войны на Ближнем Востоке, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп мог бы применить подход "мир через силу" и к войне в Украине.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал украинский дипломат Роман Бессмертный. Он напомнил о реакции американского президента на "ядерную" угрозу заместителя председателя российского Совета безопасности Дмитрия Медведева, за которую ему потом пришлось извиняться:

"Казалось бы, кто такой Медведев для Трампа? Меланхоличное ничтожество. Но эта реплика его зацепила. Это его триггер. И Владимир Зеленский это прекрасно понял. В Гааге на встрече с производителями оружия он прямо сказал: обратите внимание, как Кремль отреагировал на удары - не протестом, а новыми амбициями. И это было правильное нажатие на правильную кнопку".

Трамп заставил Медведева оправдываться

Как известно, в войне на Ближнем Востоке Российская Федерация поддерживает Иран, выступая против действий Израиля и Соединенных Штатов Америки.

Видео дня

Москва поразила политиков наглостью заявлений о недопустимости атак на суверенную страну, поскольку сама систематически нарушает Устав Организации Объединенных Наций.

Недавно экс-президент России Медведев заявил, что Вашингтон зря атаковал иранские ядерные объекты. По его словам, результаты ударов были "незначительными", а ряд стран якобы готовы передать Тегерану свой ядерный боекомплект.

Трамп очень эмоционально отреагировал на это заявление. Он написал в сети, что нельзя небрежно говорить о ядерном оружии. После этого Медведев начал уверять, что Россия не намеревалась передавать Ирану такое вооружение.

Вас также могут заинтересовать новости: