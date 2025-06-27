27 июня верующим могут простить грехи, если они искренне помолятся.

27 июня - интересная дата со множеством причин для празднования. О том, что сегодня за праздник в мире, будет интересно любителям рыбной ловли. В украинских народных верованиях принято делать добро, а в церковных - замаливать грехи.

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Какой сегодня праздник в мире

Необычное событие сегодняшней даты посвящено популярному досугу - Всемирный день рыбалки. Это торжество - не только повод поупражняться в мастерстве, но и призвать людей к бережному отношению к природе и поддержке водного биоразнообразия.

Известны и другие международные праздники сегодня: День изобретения солнцезащитных очков, День малых и средних предприятий, День банкомата, День розового вина.

Достойные мировые деятели-именинники этой даты - физик Чарльз Баркла, писательница и общественная активистка Хелен Келлер, кинорежиссер Кшиштоф Кеслёвский, гонщик Нико Росберг, актер Мэттью Льюис, футболист Рауль Гонсалес, актриса Изабель Аджани.

Какой сегодня праздник церковный

Когда церковь жила по староцерковному календарю, то 27 июня возносили патриарха Мефодия Константинопольского и пророка Елисея. Однако с принятием новоюлианского стиля не все православные знают, какой сегодня церковный праздник. Это чествование преподобного Самсона Странноприимца и иконы Девы Марии "Споручница грешных".

Какой сегодня праздник в Украине

Среди заслуживающих внимания наших соотечественников 27 июня родились композитор и пианист Владислав Заремба и военнослужащий, командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной "Редис").

Украинцы могут просто порадоваться пятнице, ведь какой-либо официальный праздник сегодня в Украине отсутствует.

Какой 27 июня праздник народный

В давние времена в эту дату люди старались совершать хорошие поступки и жертвовать личные вещи нуждающимся. Считалось, что в будущем им безвозмездно помогут взамен.

Верующие в праздник сегодня могут помолиться иконе "Споручница" о прощении грехов, избавлении от чувства вины и наставлении на правильный путь. Для этого в молитве нужно искренне покаяться.

Что нельзя делать сегодня

Наши предки даже без синоптиков могли преположить, какой будет погода в ближайшее время. Для этого обращались к приметам:

если дождит, то ещё пять недель будет сыро;

если рыба выпрыгивает из воды, то ждите грозу;

появилось много пчел и комаров - к жаре.

Зная, какой праздник 27 июня празднуют в народе, нетрудно догадаться о его запретах. Запрещено мстить, вредить, желать зла другим, присваивать чужие вещи и в целом грешить. Отказывать в помощи, если можете помочь - к большому несчастью.

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