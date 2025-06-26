Новая солнечная панель работает с минералом перовскит, который оказался эффективнее кремния. Пока она рассчитана только для зарядки небольших гаджетов.

Развитие солнечных панелей продолжается и в Австралии уже появляются зарядные панели, которым достаточно энергии солнца внутри помещений. Как пишет Еcoportal, это пополнит перечень эффективных возобновляемых источников энергии.

Австралийский стартап Halocell разработал фотоэлектрические полосы, способные преобразовывать свет внутри помещения в электрический ток. Компания начала производство гибкой 7-сантиметровой фотоэлектрической полосы, способной генерировать достаточно энергии, чтобы заменить небольшие источники энергии. Например, она сможет заменить батарейки от пульта дистанционного управления телевизора или кабель зарядного устройства для наушников. Таким образом стартап стремиться сократить количество использованных одноразовых батареек.

По данным издания, в Австралии готовится крупномасштабное производство.

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Создание устройства стало возможным благодаря открытию, которое позволило заменить кремний на минерал перовскит в солнечных панелях. Потенциал перовскита позволяет ему эффективнее, дешевле и дольше работать, чем обычным кремниевым элементам.

Чтобы сделать перовскитовые панели достаточно прочными для выхода на рынок, исследователи работали много лет. И вот появляются первые коммерческие предложения, пока только для нишевых рынков, таких как потребительская электроника и спутники.

Развитие возобновляемых источников энергии

Напомним, что в Финляндии запустили первую в мире песчаную батарею. Она поможет более эффективно использовать возобновляемые источники энергии, поскольку может аккумулировать тепло и потом постепенно его отдавать

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