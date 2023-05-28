Там отметили, что дроны были запущены с северного направления – Брянская область и южного – Краснодарский край.

В ночь на 28 мая российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с северного направления-Брянская область, и Южного – Краснодарский край.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. "В целом зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе-54!",- отметили там.

Очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры страны в центральных регионах, в частности на Киевскую область. "Здесь, в зоне ответственности воздушного командования "Центр", уничтожено большинство ударных дронов", - уточнили в ВСУ.

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Также к отражению атаки привлечены силы и средства воздушного командования " Юг "и воздушного командования" Запад " Воздушных сил ВСУ и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

"В результате успешной боевой работы уничтожено 52" шахеды"", - подытожили в ВСУ.

Ночная атака дронами

В ночь на 28 мая в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной стала массированная атака россиян по Украине дронами-камикадзе.

В частности, несколько десятков "шахедов" этой ночью оккупанты запустили по Киеву. Разрушения из-за падения обломков беспилотников и жертв среди людей есть в нескольких районах столицы.

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