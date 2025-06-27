Пол - не единственный механик и эксперт по автомобилям, который в последние месяцы высказывался о подержанных автомобилях.

Опытный механик порекомендовал 20-летний подержанный автомобиль как один из самых надежных транспортных средств, которые можно купить. Об этом пишет Daily Express.

Пол Лукас сказал, что Ford Focus Mk1 - это разумная покупка подержанного автомобиля из-за его простоты и надежности. Он рассказал, что купил один из автомобилей за 15 лет назад, и он ни разу не ошибся благодаря его тщательному уходу.

"Для меня 20-летний Ford Focus Mk1 объемом 1,6 литра - это вершина надежности. Он был разработан до того, как появились все ненужные навороты, и даже позволяет заводить машину настоящим ключом, а не нажимать кнопку. Я купил свой 15 лет назад и не жалею", - заявил он.

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Отмечается, что Пол - не единственный механик и эксперт по автомобилям, который в последние месяцы высказывался о подержанных автомобилях. Поскольку стоимость жизни растет, все больше людей отправляются на рынок подержанных автомобилей вместо того, чтобы покупать новые. Некоторые люди даже приняли решение купить подержанный электромобиль, но многие все еще колеблются.

Джефф Вонг, контролер подержанных автомобилей в Porsche Centre Bristol, объяснил, что клиенты все еще настороженно относятся к вопросам о состоянии аккумулятора. Он сказал:

"Люди теперь начинают задавать этот вопрос. Но теперь у нас во всех наших центрах Porsche есть устройства, с помощью которых мы можем фактически проверить срок службы аккумулятора электромобиля. Нашим автомобилям около пяти лет, они были впервые выпущены в 2020 году, так что им около пяти лет. Все больше людей задают вопросы, и мы можем просто подключить аккумуляторы и точно сказать клиентам, какой срок службы у этих автомобилей остался".

Советы автомобилистам

Известно, что кроссоверы невероятно популярны во многих странах мира. Многие производители выпускают такие автомобили, из-за чего автомобилистам трудно определить, какую модель стоит купить.

В MotorTrend назвали 18 лучших кроссоверов, которые можно купить новыми в 2025 году. По словам экспертов, все эти модели превосходят своих конкурентов.

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