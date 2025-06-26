По его словам, впервые за все встречи не было публичной критики со стороны Трампа в адрес Зеленского.

Президент США Дональд Трамп впервые воздержался от критики украинского лидера Владимира Зеленского и согласился с тем, что Россия является угрозой для НАТО. На это обратил внимание дипломат и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Несмотря на свою большую симпатию к Путину, Трамп согласился на формулировку, которая признает, что Россия будет оставаться долгосрочной угрозой для всех членов Альянса, то есть и для самого Трампа. Это свидетельствует об определенном сдвиге в его сознании, определенное переосмысление того, чем является РФ", - сказал он в эфире Еспресо.

По его словам, впервые за все встречи не было публичной критики со стороны Трампа в адрес Зеленского. Дипломат считает, что оба политика сделали выводы из неприятного разговора в Овальном кабинете 28 февраля.

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"Очень хорошо, что после встречи не было пресс-конференции, потому что она могла бы все испортить. И это было правильное решение. Каждый сказал свое: Трамп отметил, что это был милый разговор, что Зеленский - хороший парень. Зеленский подчеркнул, что обсудили большое количество важных для нас вопросов", - отметил Огрызко.

По его мнению, поэтому Трамп теперь, вероятно, будет двигаться в сторону лучшего понимания позиции Украины. Он отметил, что президент США признал сложности с системами Patriot и речь идет о пяти таких установках. Огрызко добавил:

"Понятно, что это будет за деньги, возможно, за счет замороженных российских активов. Но главное - начался определенный процесс позитивного сдвига в оценках Трампа относительно событий в Украине. И это, по моему мнению, неплохо".

Заявления Трампа после саммита НАТО

Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Гааге встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и проявил к нему симпатию, назвав "очень приятным".

Журналисты считают, что когда Трамп после нескольких месяцев неоднозначности наконец заявил о своей приверженности статье 5 договора, это стало действительно значительным достижением, которое не стоит преуменьшать.

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