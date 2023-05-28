Ночью Украину атаковали 54 беспилотника, из которых 52 успешно сбили.

Минувшей ночью россияне применили рекордное число дронов-камикадзе, чтобы "поздравить" Киев с днем города. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что даже его удивила эта атака.

"В 5:30 пересмотрел утреннюю оперативную сводку и только удивленно покачал головой. Россияне продолжают демонстрировать свои две основные "добродетели" – тупость и упрямство в разных их вариациях", – написал он в своем Фейсбуке.

К своему сообщению секретарь СНБО прикрепил картинку-мем со скульптурой "Родина-мать" в Киеве, на которой памятник выражает российским оккупантам всё, что о них думают украинцы. Картинка прямо утверждает, что российские атаки против Украины ни на что не влияют – даже на настроения украинцев.

Видео дня

Ночная атака на Киев – что известно

Минувшей ночью россияне запустили против Украины большое количество дронов-камикадзе. Большинство из них было направлено в столицу. В результате падения обломков сбитых беспилотников есть незначительные разрушения в разных районах Киева. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Позднее военные заявили, что противник применил против Украины 54 дрона типа "Шахед", что стало самой массированной атакой за все время полномасштабной войны. Силам ПВО удалось сбить 52 беспилотника, что сделало атаку практически бесполезной.

Вас также могут заинтересовать новости: