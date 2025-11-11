РФ на год отстала от графика захвата Покровска, впереди решающая зима, - Foreign Affair

Москва не успевает за собственным планом оккупации Донбасса, однако концентрирует войска и новые беспилотники вокруг Покровска.

Россия планировала полностью захватить украинский Покровск, важный логистический центр Донетчины, до ноября 2024 года, однако ее войска отстают от графика на год. Несмотря на преимущество в численности, россияне не смогли быстро прорвать оборону - украинские силы ежемесячно уничтожают более 20 тысяч оккупантов. Впрочем, впереди решающая зима, пишет Foreign Affairs.

Теперь, по оценкам западных экспертов, Москва готовится к консолидации контроля над руинами города, бросая все больше живой силы в разрушенные кварталы Покровска. Беспилотники РФ активно блокируют украинские линии снабжения.

Фронт сжимается

Покровск - не единственная горячая точка. Российские войска продвигаются к Константиновке, одновременно формируя "карманы" на севере и юге фронта. Появились и новые угрозы: Москва активно применяет дальнобойные дроны и планирующие авиабомбы, которые фактически "обезлюживают" города, как это произошло в Херсоне.

Риску подвергается и Запорожье - экономический центр юга. Если Донбасс падет, следующей целью Кремля, вероятно, станет Харьков.

Путин играет в длинную

Аналитики описывают российскую стратегию в трех этапах:

Первый - военный: оккупировать или уничтожить достаточно территорий, чтобы сделать Украину экономически зависимой. Кремль хочет удержать семь областей - четыре уже аннексированы плюс Харьковскую, Николаевскую и Одесскую;

Второй - политический: через экономическое давление и угрозу новой войны подчинить Киев;

Третий - полное поглощение Украины в российскую орбиту по белорусскому сценарию.

Но пока даже первый этап далек от завершения. Россия надеется истощить украинскую армию, но темпы наступления остаются медленными, несмотря на огромные потери.

Оружие, люди и решимость

Украина входит в четвертую зиму войны. Ее устойчивость будет определяться тремя факторами - ресурсами, человеческим потенциалом и решимостью. Европа постепенно берет на себя миссию поставки боеприпасов, инвестируя в производство снарядов, дронов и ракет. В то же время нехватка средств ПВО остается критической.

Несмотря на большое количество военных, украинская армия сталкивается с нехваткой подготовленной пехоты. Главная задача теперь - качественная подготовка и интеграция новых бойцов в боевые бригады. Издание пишет:

"Эта зима может быть решающей. Россия производит больше ракет, чем когда-либо прежде, тогда как поврежденная энергосеть Украины уже не в состоянии обеспечить питанием всю страну... Если Россия сможет ускорить свои достижения - возможно, благодаря сочетанию провала оборонительных линий Украины и уменьшения численности населения основных центров вблизи фронта - она может взять курс на принуждение к повиновению Украины в 2026 году".

Но эксперты отмечают: решающая битва будет происходить не только на фронте, но и в стратегии Запада.

"Прекращение огня не будет достигнуто символическими жестами или уступками Москве. Кремль изменит поведение только под реальным экономическим и военным давлением", - отмечает издание.

Как предупреждают наблюдатели, время работает не на Киев - и каждая зима теперь может стать решающей. Впрочем, шанс удержать фронт еще есть. Издание подытожило:

"Украина все еще имеет возможность выиграть время для давления на Россию, чтобы достичь успеха. Но она не может сопротивляться бесконечно".

Как сообщал УНИАН, украинские военные и волонтеры бьют тревогу из-за обострения боев в Покровске и соседнем Мирнограде. По данным Financial Times, продвижение российских подразделений в города грозит превратить их в плацдарм для нового наступления, а дефицит человеческих ресурсов и высокий уровень СЗЧ усложняют оборону.

Зато полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что город Покровск, что в Донецкой области упал, он на 90-95% находится под контролем России.

