Снарядный голод у оккупантов: удары ВСУ заставят Россию страдать даже в обороне, – эксперт

Помимо боеприпасов, у россиян также могут возникнуть проблемы с топливом на линии фронта, считает эксперт.

Российские войска на линии боевого столкновения начали испытывать проблемы с боеприпасами благодаря успешным ударам Сил обороны по вражеской логистике, заявил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, этот процесс напрямую связан с логистическим локдауном, который сейчас внедряют украинские военные.

"Просто для российской армии он будет действовать немного медленнее. Поскольку армия так или иначе имеет запасы и способна эти запасы распределять. То, о чем говорит Владислав Волошин, – это начало снарядного голода, когда из-за нехватки боеприпасов начинается распределение. То есть на каждую пушку выдается меньше боеприпасов, артиллерийский огонь становится менее плотным", – сказал Попович в эфире "Radio NV".

Он добавил, что в итоге это может привести к тому, что РФ будет вынуждена нормировать пушки, которые могут использовать для нанесения ударов по украинской логистике. В то же время он добавил, что у оккупантов на фронте могут быть проблемы не только с боеприпасами.

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"Точно так же распределяется и топливо. Дальше топливо будет распределяться на те подразделения, которые ведут непосредственно боевые действия. Затем это топливо будет распределяться на определенные группы. И будет такое иссякание этого логистического источника. И оно приведет к тому, что, в принципе, российская армия будет лишена возможности не то что наступать, но и будет испытывать проблемы в обороне", – добавил Попович.

Удары по российской логистике – важные новости

Напомним, ранее движение "Атеш" сообщало, что удары Сил обороны по российской логистике привели к тому, что оккупанты были вынуждены спешно эвакуироваться с Кинбурнской косы в Николаевской области. В Силах обороны Юга эту информацию не подтвердили, однако отметили, что у врага действительно есть проблемы с логистикой на оккупированных территориях.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что в ближайшее время Силы обороны будут только наращивать удары по российской логистике.

На фоне ударов украинских защитников российские захватчики уже были вынуждены закрыть пункт пропуска "Чонгар" на оккупированной части юга Украины. Местные "власти" заявили, что в результате атаки было повреждено мостовое полотно в районе пункта пропуска.

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