Хомчак пояснил, чем грозит подобное решение.

Президент Украины Владимир Зеленский способен дать команду о наступлении на Донбассе, однако такое решение может грозить большими потерями среди гражданского населения региона.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак в интервью журналистке Алесе Бацман, пишет сайт "Гордон".

Читайте такжеПроцесс разминирования Донбасса продлится не менее 25-30 лет - Резников

"Я вам гарантирую: у верховного главнокомандующего проблем дать команду или принять решения нет. Просто надо просчитывать все последствия потом, силы и возможности, резервы, готовность сегодня государства к этому – чтобы мы шли – и последствия. Потому что если мы сегодня идем наступать, мы понимаем, что такое Донецк: это многомиллионный город", – подчеркнул он.

По словам Хомчака, при наступлении есть много рисков. В частности, может погибнуть слишком много местных жителей.

"А ведь это же украинцы, это же люди. Международное гуманитарное право что скажет? Оценив эти все факторы, эти риски... Кто против нас пойдет? Если мы будем сегодня воевать с теми, кто там есть, – конечно, у нас есть очень много шансов достичь цели. Но мы понимаем, что против нас станет... Мы это видели в 14-м году", – добавил он.

Обострение на Донбассе: обстрел под Шумами 26 марта

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи Шумов погибли четверо военнослужащих. Еще двое получили ранения.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила об экстренном внутреннем совещании. Также сообщалось о переговорах Зеленского в "нормандском формате".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован