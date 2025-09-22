Россияне проникают малыми группами в населенные пункты Украины, где снимают пропагандистские видео, пояснили в ОСУВ "Днепр".

Информация Министерства обороны РФ о захвате села Калиновское на Днепропетровщине российскими оккупантами не соответствует действительности, заявил спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский. Об этом сообщает Суспільне.

22 сентября Минобороны РФ сообщило о захвате российскими войсками села Калиновское Днепропетровской области. Между тем в ОСУВ "Днепр" объяснили, что на Днепропетровщине россияне используют тактику инфильтрации, то есть много малых групп, по 1-2 военных, проникают на территорию населенных пунктов, где снимают пропагандистские видео.

"Эти группы движутся по "зеленке" в защитных пончо и костюмах. Благодаря маскировке части из них удается инфильтрироваться вглубь украинской обороны. Каждая инфильтрированная группа имеет четко определенную задачу. Немало таких групп инфильтруются в направлениях населенных пунктов в глубине Сил обороны с целью записи на этой территории пропагандистских видео", - отметили в пресс-службе ОСУВ.

По данным украинских военных, от 2 до 5 военнослужащих проникают на окраины ближайших к линии боевого соприкосновения сел, разворачивают там "трехцветную тряпку", снимают это на видео, которое сразу же размещают пропагандистские ресурсы, а тогда Минобороны РФ заявляет об очередной победе. Именно так было с селом Калиновское, заверили в ВСУ.

Бельский утверждает, что Силы обороны быстро реагируют на проникновение этих вражеских групп. По его словам, их уничтожают ударами дронов, артиллерии или осуществляется зачистка штурмовыми подразделениями.

"А будто "освобожденные" оккупантами населенные пункты остаются под украинским контролем", - добавил он.

Отмечается, что по состоянию на 22 сентября 2025 года войскам РФ удалось оккупировать на Днепропетровщине пять сел: Новогеоргиевку, Запорожское, Январское (Январское), Малиевку и Вороное. Еще в семи населенных пунктах, несмотря на активные действия вражеской армии, ВСУ удерживают позиции.

Как сообщал ранее УНИАН, РФ распространяет слухи об окружении Купянска, но в ВСУ объяснили, что это неправда. По словам спикера ОСУВ "Днепр" Виктора Трегубова, в российских информационных ресурсах изображается альтернативная реальность и распространяется ложная информация о якобы окружении и почти взятии города.

Кроме того, в Генштабе рассказали, что российские оккупанты перегруппировываются и пытаются создать условия для дальнейшего продвижения после неудачных весенней и летней наступательных кампаний. По словам начальника Андрея Гнатова, при этом оккупанты несут большие потери. Он добавил, что, хотя операции на отдельных направлениях и являются бесперспективными и завершаются тактическими поражениями, россияне имеют возможность пополнять ресурсы.

Также Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявлял, что ВСУ продолжают контрнаступательные действия в районе Доброполья. Он сообщил, что за прошедшие сутки восстановлен контроль над 1,3 км², проведен поиск и уничтожение противника на территории 2,1 км² Покровского района Донецкой области. Главком добавил, что штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 200 м до 2,5 км.

