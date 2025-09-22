Ведущая выложила новую фотографию с коляской.

Известная украинская телеведущая, актриса и блогер Леся Никитюк удивила образом для прогулки с сыном, которому недавно исполнилось 3 месяца.

В своем блоге в Instagram звезда фильма "Песики" порадовала поклонников новым кадром с малышом. Она опубликовала селфи из лифта. На нем видно, как звездная мамочка спешит с младенцем на прогулку.

Леся в очередной раз ошеломила сеть своим стилем. Даже на обычную прогулку она надела серый костюм, состоящий из укороченного жакета и мини-юбки-карандаша, которая является трендовой в этом сезоне. Ведущая дополнила свой образ стильными очками с массивной черной оправой.

Видео дня

Рядом с ней стояла коляска светлого оттенка с коричневой ручкой, в которой вероятно был сын звезды. Однако, до сих пор Никитюк воздерживается от того, чтобы показывать лицо малыша и даже не рассекречивает его имени.

"Идем ловить крайние солнечные дни", - подписала фотографию Никитюк.

Звезда шоу "Кто сверху?" не слишком делится личным. Известно, что зимой она обручилась со своим избранником военным Дмитрием Бабчуком, который младше ее почти на девять лет. В июне этого года у пары родился сын, который для обоих стал первенцем. Недавно Леся Никитюк призналась, как часто ей удается видится со своим женихом, который служит в ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: