Глава Nvidia Дженсен Хуан считает, что самые востребованные профессии в ближайшее десятилетие будут не в офисах, а на стройке – среди электриков, сантехников и других рабочих профессий.

По его словам, искусственный интеллект скоро научится писать код лучше программистов и продавать точнее маркетологов. А вот заменить человека, который умеет провести кабель или собрать систему охлаждения для дата-центра, пока невозможно.

"Если вы электрик, сантехник, плотник, нам понадобятся сотни тысяч таких людей, чтобы построить все эти ИИ‑заводы. И сектор квалифицированных рабочих каждой экономики переживет бум", – заявил Хуанг на выступлении в Великобритании в интервью Channel 4.

Бум в сегменте рабочих профессий станет важнейшим фактором для поддержки расширения ИИ-инфраструктуры, требующей постоянного наращивания ресурсов.

"Вам придется строить, вам придется ежегодно удваивать кадры. И я думаю, что вы будете строить инфраструктуру ИИ здесь, в Великобритании, в течение десятилетия", – пояснил Хуанг.

Ранее глава Nvidia заявил, что сейчас нет никакого смысла учить детей программированию. В новой эре технологий программистами сможет стать каждый, а самым полезным навыком станет промпт-инжиниринг – способность создать максимально точные запросы для нейросетей.

Ранее СМИ сообщали о массовых сокращениях айтишников по всему миру. С начала 2025 года было уволено более 50 тыс. специалистов. Причем под ударом оказались не только новички, но и опытные сотрудники с многолетним опытом работы в Google, Microsoft и Amazon.

В настоящий момент ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов и 92% в Украине. Ближайшие соперники – Perplexity и Microsoft Copilot. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

