Курс гривни к евро установлен на уровне 48,73 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 23 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 13 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, гривня также несколько ослабила позиции относительно евро. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,73 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 31 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,38/41,41 грн/долл., а евро - 48,73/48,75 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках средний курс доллара сегодня составляет 41,28 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,20 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,76 грн/евро, а курс продажи - 48,58 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 22 сентября вырос на 18 копеек и составляет 41,58 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 48,85 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,98 гривни, а евро - по курсу 47,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что курс доллара в Украине до 28 сентября будет находиться в рамках 41,2-41,5 гривни на наличном рынке, а европейской валюты может колебаться в более широком диапазоне - 47,5-49 гривни.

