Команда WhatsApp представила свежее обновление мессенджера, которое привнесло действительно полезную функцию Remind me. Она позволяет устанавливать напоминания для важных сообщений.

Пользователи могут установить таймер от 1 минуты до 24 часов, а также отменить таймер его при необходимости. После установки напоминания в углу сообщения появится значок колокольчика, а в указанное время придет уведомление.

Напоминания доступны как в личных, так и в групповых чатах. Это полезное нововведение для случаев, если вам написали что-то важное в разгар дня, а ответить вы хотите позже. Главный конкурент WhatsApp – Telegram – не предлагает такого функционала.

Как сделать напоминание в WhatsApp

  • Обновите WhatsApp в App Store и Google Play до последней версии.
  • Зайдите в приложение, откройте переписку и долгим нажатием выделите нужное сообщение;
  • В появившемся меню нажмите "Напомнить" и укажите интервал.

Отмечается, что напоминания отображаются исключительно у того пользователя, который их создал. Остальные участники чата не видят их.

Как поставить напоминание о сообщении в WhatsApp / фото MacRumors

Напомним, в Telegram в последнем обновлении добавили музыкальные статусы. Теперь можно добавлять треки из любых чатов к себе в профиль и даже собрать там личный плейлист.

Как УНИАН уже рассказывал, WhatsApp выпустил официальное приложение для iPad. Пользователи ждали этого больше 15 лет.

