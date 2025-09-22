"Напоминания" позволят не забыть важные сообщения, на которые нужно ответить.

Команда WhatsApp представила свежее обновление мессенджера, которое привнесло действительно полезную функцию Remind me. Она позволяет устанавливать напоминания для важных сообщений.

Пользователи могут установить таймер от 1 минуты до 24 часов, а также отменить таймер его при необходимости. После установки напоминания в углу сообщения появится значок колокольчика, а в указанное время придет уведомление.

Напоминания доступны как в личных, так и в групповых чатах. Это полезное нововведение для случаев, если вам написали что-то важное в разгар дня, а ответить вы хотите позже. Главный конкурент WhatsApp – Telegram – не предлагает такого функционала.

Видео дня

Как сделать напоминание в WhatsApp

Обновите WhatsApp в App Store и Google Play до последней версии.

Зайдите в приложение, откройте переписку и долгим нажатием выделите нужное сообщение;

В появившемся меню нажмите "Напомнить" и укажите интервал.

Отмечается, что напоминания отображаются исключительно у того пользователя, который их создал. Остальные участники чата не видят их.

Напомним, в Telegram в последнем обновлении добавили музыкальные статусы. Теперь можно добавлять треки из любых чатов к себе в профиль и даже собрать там личный плейлист.

Как УНИАН уже рассказывал, WhatsApp выпустил официальное приложение для iPad. Пользователи ждали этого больше 15 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: