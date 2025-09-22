Накануне заместитель Офиса президента Ирина Верещук провела встречу с украинцами в Польше и сообщила о планах государства ввести систему господдержки для беженцев за рубежом. Отмечается, что им планируют предоставлять временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь. Цель - чтобы украинцы, которые захотят вернуться, получили надлежащую поддержку от государства.

Насколько актуален этот вопрос сейчас, поможет ли такой уровень поддержки вернуть украинцев из-за границы и не вызовет ли это разногласий с населением, которое не покидало Украину, УНИАН спросил у доктора философских наук, главного научного сотрудника, директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи.

Власть работает над системой соцподдержки для беженцев, которые захотят вернуться в Украину. Насколько актуальны эти решения в настоящее время?

Сейчас это больше политические заявления, их реальные последствия сейчас очень сложно оценивать. В целом надо давать надежду людям, которые хотят вернуться. Это скорее звучит как позитивный посыл, что Украина вас ждет. Но никакой конкретики здесь нет, поэтому оценивать, к чему это приведет - сказать сложно.

Украина должна быть готова к тому, чтобы принимать всех своих граждан. Это ее обязанность. Если они хотят вернуться - мы должны им помогать. Конечно же, в пределах того, что государство может себе сейчас позволить.

Может ли Украина реально предоставить какие-то особые условия для своих граждан, которые выехали за границу? Особенно учитывая те объемы помощи, которые украинцы в статусе беженцев получают в некоторых странах Европы?

Здесь следует понимать, что большинство людей едет в Европу не за благами, они действительно боятся за свою жизнь и своих детей. И большинству из них значительно лучше жить на своей Родине, чем на чужой.

Здесь есть одно классическое правило - человек в первом поколении никогда не станет своим в чужой стране. Исключением могут стать только маленькие дети. Они могут еще адаптироваться к чужой стране и считать ее своей. В других случаях эти люди всегда будут чужими - где они бы ни были и какие бы блага ни предлагали.

Другое дело, что эти люди приспосабливаются к такой жизни. Но ты не будешь так свободно и легко себя чувствовать, как в родной стране. Поэтому большинство людей хотели бы вернуться в Украину, независимо от того, какие блага им дают в Европе.

Поэтому Украина должна давать сигналы своим гражданам. Что их здесь ждут. Единственное, чтобы не было много разочарований - надо сразу говорить, на что они будут рассчитывать. Но я не думаю, что такие заявления приведут к реальным последствиям. Ситуация принципиально до конца войны не изменится, потому что, как я говорю, эти люди выехали в первую очередь из-за войны. Поэтому подобные заявления будут иметь значение только после окончания войны.

Не увеличит ли это напряжение между теми, кто все время живет в Украине с начала войны и теми, кто выехал за границу?

Мы проводили опрос среди украинцев в Украине - какие факторы для вас вызывают наибольшую напряженность в Украине. И возвращение мигрантов - 12% назвали. А 52% называют проблему мобилизации, вот и сравните.

Поэтому люди не видят большой угрозы в том, что кто-то вернется и из этого возникнет серьезное напряжение. Это означает, что у этих людей нет такой установки в отношении этих людей. Да, 12% об этом думают, но подавляющее большинство нет. Поэтому по этому поводу особых проблем не возникнет.

Здесь возникает еще один логичный вопрос - не стоит ли Украине проводить дополнительную работу по стимулированию людей не покидать страну?

Нам важно работать со всеми гражданами - как в Украине, так и за рубежом. Просто должны быть разные методы. Украинцам, которые выехали, важно доносить преимущества, которые они получат после возвращения. А тем, кто остался - здесь надо им объяснять, как трудно будет стране, если они уедут. Я думаю, что большинство из тех, кто еще остается в Украине - они не равнодушны к этому.

Сколько украинских беженцев на этом этапе могут вернуться в Украину в случае окончания войны в ближайшее время?

С каждым годом таких будет только меньше, конечно же. В первый год войны были готовы вернуться 80% населения. Но время идет и это количество уменьшается. Скоро уже будет четыре года, как идет война. И здесь возникает параллель с войной в Балканских странах. Там в Боснию после 4 лет войны вернулось 30%. У нас ситуация похожа, мы не очень критично отличаемся. Поэтому если война закончится в ближайшее время - стоит ориентироваться на эту цифру.

Но здесь все очень зависит от многих факторов. Первый из них - как, собственно, закончится сама война. Также важно, каким будет отношение к Украине в других странах. Если остановят помощь, например. У нас более 70% из тех, кто уехал, имеют высшее образование. И кем они в основном работают? Конечно же, не по специальности. А уборщицей человеку с высшим образованием не очень приятно работать. А дома этот человек может работать по специальности, как специалист.

Также важна в целом политика европейских государств в отношении Украины и украинцев. Если отношение будет плохим, помощи не будет, то большее количество украинцев вернется.

Отдельная категория - это дети и их родители. Если дети уже адаптировались в школе, это серьезный фактор, они быстро адаптируются. И через несколько лет им уже труднее учиться в Украине, чем там. Родители таких детей маловероятно, что вернутся в Украину.

