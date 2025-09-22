Президент предлагает парламенту принять решение о направлении подразделений ВСУ в Турецкую Республику и Великобританию.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об одобрении указа президента "О направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства". Соответствующий проект закона №14059 от 22 сентября обнародован на сайте парламента.

"В связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления пребывания военнослужащих, в составе подразделений, на территории государств-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения ее использования для защиты суверенитета территориальной целостности Украины", - говорится в пояснительной записке к документу.

Проект закона предлагает одобрить решение президента о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства:

Видео дня

- в Турецкую Республику корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетман Иван Мазепа" (типа "Ada") в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих;

- в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии: противоминный корабль "Черкассы" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих; противоминный корабль "Чернигов" (типа "Sandown") y составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих; противоминный корабль "Мариуполь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих; противоминный корабль "Мелитополь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих; противоминный корабль "Геническ" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих; Управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.

Военное положение в Украине

Как сообщал УНИАН, 25 июля президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и проведении всеобщей мобилизации в Украине.

Так, срок действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине продлят до 5 ноября 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: