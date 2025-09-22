Россияне и в дальнейшем будут пытаться поразить те объекты, от которых зависит жизнедеятельность всех сегментов Украины.

Чем сложнее России будет на фронте, тем чаще оккупанты будут атаковать гражданское население Украины.

Такое мнение высказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов в комментарии LIGA.net. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин не останавливался перед террором населения собственной страны. Поэтому остается перспектива масштабирования террора против гражданских украинцев и тыла.

На уточняющий вопрос относительно того, есть ли смысл украинцам готовиться к "тяжелой осени", Гнатов ответил, что прогнозов давать не возьмется. Но подчеркнул, что россияне будут и в дальнейшем пытаться поразить те объекты, от которых зависит жизнедеятельность всех сегментов страны.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Генеральный штаб ВСУ обнародовал итоги летней наступательной кампании россиян, отметив, что она "завершилась практически ничем". При этом россияне преувеличивают свои победы, пытаясь "выдать желаемое за действительное".

С военной точки зрения назвать эту кампанию россиян провальной – это еще быть довольно деликатным, сказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

В то же время аналитики из Института изучения войны сообщают, что Россия готовит новое наступление уже осенью. А перегруппировки россиян свидетельствуют о том, что их наступление осенью будет сосредоточено на попытках захватить всю Донецкую область.

