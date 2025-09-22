Железнодорожники традиционно проводят плановые ремонтные работы.

Государственная компания "Укрзализныця" с 28 сентября временно меняет маршруты и расписание движения ряда пассажирских поездов на Прикарпатье в связи с ремонтно-путевыми работами. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"В межсезонье железнодорожники традиционно проводят плановые ремонтные работы, чтобы гарантировать вам безопасность и комфорт путешествий. Начиная с 28 сентября на отдельных участках Прикарпатья будет проходить ремонт пути и прилегающей железнодорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Ограничения маршрута с 28 сентября по 15 октября:

№233/234 Киев - Рахов будет курсировать до станции Ворохта до 13 октября;

№143/144 Сумы - Рахов будет курсировать до станции Ворохта до 15 октября.

Также в определенные даты поезд №233/234 Киев - Ворохта не будет курсировать:

из Киева 29 сентября и 1, 7, 13 и 15 октября;

из Ворохты 30 сентября и 2, 8, 14 и 16 октября.

Не будут курсировать также беспересадочные вагоны:

Чернигов - Рахов с 29 сентября по 17 октября;

Ковель - Рахов с 29 сентября по 15 октября.

В то же время два поезда во время ремонтов будут курсировать только во Львов:

№143/144 Сумы - Ворохта (Рахов) в даты 23 и 29 сентября, а также 1, 7, 13 и 15 октября;

№209/210 Николаев - Ивано-Франковск в даты 23 и 29 сентября, а также 1, 7, 13 и 15 октября.

Кроме того, ряд поездов на период с 28 сентября по 12 октября будет курсировать только до Ворохты вместо своего стандартного маршрута:

№57/58 Киев - Ясиня;

№257/258 Кропивницкий - Ясиня;

№55/56 Киев - Рахов;

№15/16 Харьков - Ясиня;

№108/107 Кривой Рог - Ясиня.

Рейсы №6/5 Запорожье - Ясиня и №33/34 Кривой Рог - Ясиня с 28 сентября по 12 октября будут курсировать только до Ивано-Франковска.

Ограничен маршрут поезда №95/96 Киев - Рахов:

в Ворохту из Киева 28 и 30 сентября, а также 2, 4, 6, 8, 10 и 12 октября;

из Ворохты 29 сентября, 1, 3, 5, 7, 9 и 11 октября;

в Ивано-Франковск из Киева 29 сентября, 1, 3, 5, 7, 9 и 11 октября;

из Ивано-Франковска 30 сентября, а также 2, 4, 6, 8, 10 и 12 октября.

Поезд №26/25 Одесса - Ясиня будет курсировать по маршруту Одесса - Черновцы с 28 сентября по 12 октября.

Два поезда не будут курсировать в период ремонтов в определенные даты:

№61/62 Днепр - Ивано-Франковск не будет курсировать в даты 22, 23, 24, 29, 30 сентября и 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15 октября (в обратном направлении соответственно - следующие дни);

№751/752 Киев - Ивано-Франковск - Киев не будет курсировать в даты 23, 24, 25, 30 сентября и 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 октября.

Отмечается, что поезд №142/141 Чернигов - Ивано-Франковск из Чернигова будет курсировать в даты: 23 и 29 сентября, а также 1, 7, 13 и 15 октября. А из Ивано-Франковска 24 и 30 сентября, а также 2, 8, 14 и 16 октября.

Поезд №228/227 Краматорск - Ивано-Франковск будет курсировать из Краматорска: 22, 24 и 30 сентября, а также 6, 8 и 14 октября. А из Ивано-Франковска: 23 и 25 сентября и 1, 7, 9, 15 октября.

