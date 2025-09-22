В частности, наращивается выпуск стрелкового оружия, патронов, артснарядов и дронов.

Военно-промышленный комплекс Украины на сегодня покрывает от 55% до 60% потребностей Сил обороны и при этом продолжает активно наращивать свое производство. Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в интервью "Фабрике новостей".

"Потребности армии, которые покрывает украинская оборонка, - порядка 55% до 60%. Украина сейчас переходит к темпам выпуска стрелкового вооружения, а именно штурмовых винтовок CZ Bren 2 до 400 единиц в сутки. Украина наращивает темпы выпуска патронов, причем очень быстро. И по моим оценкам, Украина в год может выпускать до 60 млн патронов. Украина быстрее всех в мире, нет такой страны, которая выпускает такое количество самоходных артиллерийских установок в месяц - 18. Украина выпускает артиллерийский дивизион в месяц", - сказал он.

Грабский подчеркнул, что Украина производит в замкнутом цикле достаточное количество легкой бронированной техники - боевых бронированных машин.

Видео дня

"Очень трудно оценить реальные цифры, потому что есть такое понятие, как рассредоточение производственных мощностей. И это рассредоточение сейчас имеет место во всех странах-соседках Украины, включая Словакию", - отметил эксперт.

По его словам, Украина получила шикарную возможность отказываться от необходимости производства боеприпасов советских образцов, но развивает производство современных дронов и ракет.

"Это бремя (изготовление боеприпасов советского образца) на себя взяла Болгария. Болгария выпускает артиллерийские боеприпасы, минометные мины, боеприпасы к противотанковым гранатометам именно советского образца. Там, где мы еще имеем установки, которые используют эти боеприпасы, мы ими пользуемся", - уточнил эксперт.

При этом, подчеркнул Грабский, Украина наращивает производство и дронов, и артиллерийских боеприпасов для современного оружия.

"Если раньше мы буквально стенали и выли, что соотношение по боеприпасам 1:7, то на сегодняшний день Украина вышла на баланс 1 к 2 -2,5, может на некоторых участках 1:3 по боеприпасам. И кстати, 40% боеприпасов российской армии поставляет Северная Корея", - сказал эксперт.

Что касается обеспечения нашей армии дронами, Грабский сказал, что в Украине создалась уникальная, в хорошем смысле, ситуация. У нас потребители непосредственно контактируют с производителями и усовершенствования делаются буквально на ходу, что позволяет быстро вносить коррективы и позволяет противостоять российской армии.

"Россия может масштабировать производство дронов, но российское производство очень вертикально, очень жесткое. Т.е. воюй чем дали", - добавил он.

Грабский напомнил, что Украина расширяет спектр производства ракет и считает, что наши ракеты "Фламинго" станут очень серьезной поддержкой наших Сил обороны.

"Это то, что Украина делает дешево, но сердито. Оно же попадает. Цена тоже влияет на производство. И Украина наращивает", - прокомментировал он.

По словам эксперта, Украина на сегодня 28% своего бюджета тратит на вооружение и поддержку армии. Это с одной стороны очень большая проблема для страны, но страна в таком положении, что мы вынуждены это делать.

Как подчеркнул Грабский, единственное в чем существенно Россия превосходит Украину – это личным составом.

"Здесь мы бороться пока не можем, ситуация очень сложная", - сказал он.

ВСУ на 60% обеспечиваются оружием собственного производства

Как сообщал УНИАН, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что за время полномасштабного вторжения России Украина значительно нарастила производство оружия и сейчас достигла показателя в 60% обеспечения Сил обороны собственным оружием. Он добавил, что Украина создает новые совместные с другими странами производства оружия.

В тоже время, по его словам, "вызовом" для Украины является производство систем ПВО и к этому мы "должны прийти".

Вас также могут заинтересовать новости: