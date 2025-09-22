Российский диктатор заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности "продолжает деградировать".

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова ответить на любые возможные угрозы "военной силой". Об этом он сказал во время заседания Совета безопасности РФ. Заявления своего правителя цитируют российские СМИ.

"Россия готова ответить на любые возможные угрозы военной силой. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому - наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью реагировать на программы по размещению в Европе и в Тихоокеанском регионе американского и другого вооружения западного производства", - сказал президент России.

По его словам, ситуация в сфере стратегической стабильности "продолжает деградировать". Мол, Россия "неоднократно предостерегала Запад, но ее инициативы не получили внятного отклика". Диктатор подчеркнул, что Россия "уверена в надежности своих сил сдерживания".

Также Путин напомнил, что 5 февраля 2026 года истекает договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам Москва готова еще год придерживаться "количественных ограничений".

"В дальнейшем на основе анализа обстановки мы будем принимать определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений. Считаем, что эта мера станет жизнеспособной только при условии, что США будут действовать аналогично и не прибегнут к шагам, которые подорвут или нарушат существующее соотношение потенциалов сдерживания", - сказал диктатор.

Он отметил, что Россия будет исходить из того, что развертывание Штатами оружия в космосе подорвет ее усилия по сохранению стратегической стабильности.

