Каждый человек, который хоть раз летом надевал одежду из темных тканей, знает, что в ней гораздо жарче, чем в вещах светлых оттенков. Все потому, что черный цвет быстрее поглощает солнечные лучи, поэтому и нагревается сильнее. Зная это, становится непонятно, почему в жарких странах ходят в черном, разберемся с этим.

Почему в пустыне носят темные цвета

Люди, которые живут в городах, знают, что вещи черного цвета лучше оставлять на осень и зиму, а летом и весной носить одежды светлых оттенков. Тем не менее, кочевники в пустынях уже давно написали свои правила выживания в тяжелых условиях, выбрав черную одежду не просто так.

Секрет того, почему бедуины носили черное в пустыне поколениями, заключается в простом законе физики. Дело в том, что темный цвет хоть и поглощает солнечные лучи быстрее других оттенков, но и отдает он их так же быстро. В дополнение к этому факту работает и принцип конвекции, прямо как у плиты на кухне. Горячий воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз.

Соответственно, одежда бедуинов - это уникальное изобретение, полученное методом проб и ошибок. Заметьте, что вещи, в которых ходят кочевники, всегда просторные. Ткань под солнцем нагревается, из-за этого нагревается и воздух между одеждой и телом. Затем, по принципу конвекции, он поднимается вверх, а на его место через открытые участки одежды поступает холодный. Журнал Nature еще в 1980-м году подробно описал, как это все работает. Однако важно понимать, что не все бедуины носят черное - такой цвет практичный, но иногда непозволителен из-за статуса человека или его принадлежности к племени - можно встретить кочевников в белых или коричневых одеждах.

Понимания вышеописанные нюансы, можно легко догадаться, почему в жарких странах ходят в черном не только бедуины, но и обычные люди. Благодаря циркуляции воздуха и свободном крое одежды и материалам, из которых она сшита, тело постоянно обдувается ветерком, не давая организму перегреваться. Такой принцип более эффективен именно в случае с темными вещами, а не светлыми, так что, вы можете взять его на вооружение.

