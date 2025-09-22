В Украине создают штурмовые войска, потому что характер боевых действий существенно изменился, говорит Ковалев.

Создание штурмовых войск в структуре ВСУ позволит Украине повысить активность и устойчивость обороны, а также увеличить эффективность контрнаступательных действий. Об этом спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев сообщил в комментарии УНИАН.

По его словам, на четвертом году полномасштабной войны характер боевых действий существенно изменился, и поэтому принято решение создать штурмовые войска как отдельный род войск.

"Это логичный этап развития Вооруженных сил в условиях современной войны, ответ на изменение сущности боя. Этот шаг однозначно усилил способности наших войск, повысил активность и устойчивость обороны и увеличил эффективность контрнаступательных действий", - сказал спикер Генштаба.

Также он раскрыл различия между Десантно-штурмовыми и штурмовыми войсками. Так, подчеркнул Ковалев, Штурмовые войска - это войска быстрого реагирования, которые действуют на разных участках фронта там, где неожиданно возникла угроза или проблема - например, прорвана оборона, потеряны позиции или населенный пункт.

"Главная задача - быстро прибыть, развернуться, вступить в бой, уничтожить врага и восстановить утраченное положение. Они не имеют собственных участков и полос обороны и не предназначены для ее ведения. Их задача - вести наступательные, штурмовые и рейдовые действия", - сказал он.

Военный пояснил, что штурмовые войска характеризуются высокой мобильностью и автономностью и обычно применяются в составе штурмовых рот или батальонов в отрыве от своих частей в полосах других бригад, которые имеют потери позиций. Так, в наступлении их могут применять в составе штурмового батальона или штурмового полка для прорыва обороны или захвата важного участка местности или населенного пункта.

"Штурмовые войска могут применяться для прорыва обороны и обеспечения ввода в бой основных сил", - отметил Ковалев.

Чем ДШВ отличаются от Штурмовых войск

Между тем Десантно-штурмовые войска ВСУ действуют в составе бригад или группировок и предназначены для ведения как наступательных, так и оборонительных действий, сказал спикер Генштаба.

"В наступлении они, как правило, привлекаются на важнейших участках фронта для прорыва обороны противника и наступления на значительную глубину в течение длительного времени. В обороне используются для действий на направлениях применения главных сил противника или для обороны важных участков местности или населенных пунктов", - рассказал Ковалев.

Также ДШВ ВСУ, по его словам, применяются в составе воздушных десантов, проводят глубокие рейдовые и десантно-штурмовые действия. Их применение позволяет расширить зону ведения военных действий от линии боевого соприкосновения до операционной глубины противника, перенести боевые действия на его территорию, дезорганизовать систему управления войсками и логистического обеспечения, создав таким образом благоприятные условия для преимущества сил обороны в определенной операционной зоне и достижения успеха стратегической операции.

"Основное отличие штурмовых войск от других - быстрое реагирование и способность действовать первыми независимо от обстановки. Отдельные штурмовые полки и батальоны в составе Вооруженных сил уже неоднократно доказали свою эффективность во время активных действий в Курской, Сумской, Донецкой, Харьковской областях и на многих других ключевых участках фронта", - сообщил Ковалев.

Он добавил, что уже создано управление штурмовых войск ВСУ, начальником которого является Герой Украины, полковник Валентин Манько.

Создание Штурмовых войск в структуре ВСУ: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 20 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст отдельные штурмовые войска. По его словам, "сейчас все готовится", и "где-то неделю-десять дней все будет работать". Как подчеркнул президент, речь идет о современных штурмовых войсках с дроновой составляющей, со всем остальным.

По мнению соучредителя и исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, решение создать отдельные штурмовые войска продиктовано тем, что имеющиеся штурмовые полки во время прорывов и зачистки вражеских сил показывают свою эффективность. Ярким примером он считает 225-й штурмовой полк, который отличился при зачистке Андреевки. Жмайло отметил, что сейчас таких штурмовых полков формируется где-то до десятка.

