Стоимость товара в Европе упала более чем на треть с прошлого лета.

Цены на сахар в Европе упали до самого низкого уровня за последние три года из-за избытка запасов, вызванного увеличением экспорта из Украины, ростом производства сахарной свеклы и снижением потребления сахара. Об этом пишет Financial Times.

Стоимость сахара в ЕС за год упала более чем на треть и составляет 536 евро за тонну. Средняя же стоимость его производства с 2017 года выросла на 200 евро за тонну из-за повышения цен на сельскохозяйственные ресурсы, энергоносители и риски, связанные с климатом.

Низкие цены и стремительный рост операционных расходов заставляют заводы закрываться. Только в этом году прекратили работу пять сахарных заводов в Европе. С учетом 14 закрытий в Великобритании в период с 2010 по 2025 год, количество действующих заводов сократилось до 83.

Видео дня

По словам производителей, значительные убытки отрасль понесла из-за импорта, особенно из Украины. В 2023 и 2024 годах в ЕС поступило более 1 млн тонн отечественного сахара, что привело к росту запасов и снижению цен. Брюссель согласился сократить квоты на импорт из Украины на 80% с июля.

Европейские сахарники обвиняют в проблемах отрасли политику ЕС, которая требует от производителей соблюдения более жестких экологических стандартов, чем от иностранных конкурентов, которые пользуются беспошлинной торговлей. И это серьезно подрывает европейскую конкурентоспособность, говорят они.

Так, самый большой производитель сахара в Европе немецкий Südzucker сообщил в июле о падении операционной прибыли на 85% до 22 млн евро за первый квартал. Сахарное подразделение компании понесло операционные убытки в размере 56 млн евро. За весь год группа ожидает убытков в размере до 200 млн евро.

Экспорт и импорт из Украины: главное

Напомним, ранее экспорт украинских товаров уже вызвал беспокойство во Франции. Местные производители пожаловались, что яйца из Украины якобы не соответствуют европейским стандартам и отметили, что вполне способны удовлетворить спрос местного рынка.

В целом же отечественные поставки продовольственных товаров, являющиеся крупнейшей частью украинского экспорта, сократились по сравнению с прошлым годом на 1,4 миллиарда долларов. На фоне увеличения импорта это привело к существенному росту дефицита внешней торговли Украины до 26,3 млрд долл – при 17,6 млрд долл по состоянию на август 2024.

Вас также могут заинтересовать новости: