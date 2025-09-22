Воздушные силы ВСУ благодаря истребителям F-16 эффективно сбивают российские воздушные средства, которые запускаются оккупантами против мирных городов Украины во время массированных атак.

Украина нуждается в значительно большем количестве истребителей F-16 для применения этих самолетов во время наступательных операций. Об этом военный эксперт Сергей Грабский сказал в эфире "Фабрики новостей".

Эксперт отметил, что все истребители F-16, полученные Украиной, задействованы.

"Они работают. Насколько эффективно? Возьмите карты ударов российских ракет по объектам, и вы удивитесь, что эти объекты как-то упорно одинаковые. Это - Васильков, Белая Церковь, Староконстантинов, Коломыя, Луцк. Я не боюсь их называть. Все знают названия этих аэродромов", - отметил Грабский.

Видео дня

Он добавил, что особенно российские захватчики атакуют Староконстантинов, потому что это опорная аэродромная сеть Украины.

Эксперт отметил, что данные о количестве авиатехники в Украине серьезно скрываются.

По его мнению, если знать возможности отдельных аэродромов, тогда можно примерно посчитать на каком количестве аэродромов сколько самолетов может находиться. А если враг этого не знает, то наносит удары наугад.

"Иногда в стиле черного юмора мы спрашиваем: а почему ракеты на Староконстантинов не сбиваем? - А зачем их сбивать? Они летят в пустое место, потому что там все равно ничего нет. Пусть себе летят. Зачем на них ракеты (ПВО) использовать", - подчеркнул Грабский.

Он подчеркнул, что Украина довольно эффективно применяет истребители F-16, поскольку значительное количество вражеских воздушных целей сбивается благодаря этим самолетам.

В то же время, по его убеждению, в любой войне самое главное - это люди, пилоты. И задача Украины научить должным образом этих пилотов, а не потерять быстро эти самолеты в бою.

"Искусственный интеллект определил, что для ведения успешных оборонительных операций Украине надо от 60 до 80 самолетов западных моделей... А для наступательных операций где-то около 150, но я оцениваю 300 с учетом замены, ремонта и необходимости ротации подразделений, потому что летчики нуждаются в отдыхе", - сказал Грабский.

Истребители F-16 в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина активно привлекает истребители F-16 для отражения российских комбинированных атак ракетами и дронами. Наше государство уже получало эти самолеты от ряда стран, и в частности, от Дании, Нидерландов.

В этом месяце Украина должна получить дополнительные истребители F-16 от Бельгии. Ранее говорилось, что Бельгия должна передать два истребителя, которые могут быть использованы, как запасные части для имеющихся в Украине самолетов.

"Мы обещали стать крупнейшим поставщиком F-16 для Украины. Конечно, мы будем придерживаться своих слов. Два F-16 на запасные части поступят в этом году. Два самолета поступят в следующем году", - заверил тогда премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Вас также могут заинтересовать новости: