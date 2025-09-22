Учасник из России остался без результата.

В России провели конкурс-пародию на "Евровидение" - "Интервидение", который едва не провалился с треском. Победу россияне отдали представителю ЛГБТ-комьюнити.

Как стало известно из официального Instagram-аккаунта конкурса, главный трофей получил представитель Вьетнама Дик Фук. Этот выбор оказался для многих странным и непонятным, ведь вьетнамец находится в открытых однополых отношениях, а в России, как известно, тема ЛГБТ является довольно табуированной. Однако, это не помешало Фуку собрать наибольшую сумму баллов.

На втором месте оказался Кыргызстан, а тройку лидеров замкнул Катар. В свою очередь представитель России остался без результата. SHAMAN неожиданно решил отказаться от оценивания, выступив с довольно странным заявлением, в котором звучали слова о "гостеприимстве страны-хозяйки".

На удивление такую позицию SHAMAN осудили другие россияне. В частности продюсер и муж пропагандистской певицы Валерии, Иосиф Пригожин заявил, что лучше бы Россию представлял кто-то другой.

"Зачем было участвовать? Лучше место отдали бы тому, кому эфир нужен, понимаете? Мне такой поступок просто непонятен, честно говоря", - отметил он.

В своих медиа россияне неутомимо заявляют об успехе их пародии на "Евровидение", в которой, к слову, приняла участие 21 страна из 23-х заявленных (не явились представители США и Австралии). Российские паблики сообщают о заоблачной статистике просмотров шоу - более 4 миллиардов. Однако, при этом на официальном YouTube-канале конкурса трансляцию посмотрели чуть больше 100 тысяч зрителей.

Напомним, что на скандальном "Интервидении" почти не было зрителей из-за рубежа. Организаторы наняли массовку, которая за деньги переоделась в иностранцев.

