В штаб-квартире ООН состоится мировой саммит глав государств и правительств, организованный Францией и Саудовской Аравией по вопросам реализации решения о сосуществовании двух государств - Израиля и Палестины. Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить в ООН о признании Францией Палестинского государства. Соответствующее объявление, очевидно, сделают Великобритания, Канада, Бельгия и Австралия. О намерении страны официально признать Палестину как государство во время Генеральной Ассамблеи ООН объявили ряд других государств.

Стоит понимать, что побудило Великобританию, Канаду, Австралию признать Палестину государством именно сегодня - это геноцид против палестинцев в Газе. Вторая причина - правительство Израиля практически официально отказалось от идеи to stay solutions (чтобы оставить поле для различных решений).

Собственно, проблема назревала в течение всего этого года. И в текущем году стали известны очень многие факты геноцида: организация искусственного голода, массовые убийства и тому подобное.

Какие же последствия будут от этого признания? В политике такие действия имеют долговременный характер. То есть, если государства формулируют свою позицию таким образом, то, соответственно, они уже осуществляют комплекс мероприятий в поддержку этого решения, на его продвижение. Это означает, что прямых быстрых и одномоментных последствий не будет, но увеличится давление на позицию Соединенных Штатов Америки.

По сути, американцы потеряли любых союзников по этому вопросу. То есть, теперь остаются они и Израиль. Если не брать Науру и карликовые государства, которые просто голосуют за деньги, в принципе, больше нет стран, которые готовы поддержать американскую позицию.

При этом, американская позиция становится все больше и больше подорванной.

И это означает, что рано или поздно этот вопрос (а он уже, скорее, становится вопросом Палестины, отношения к Израилю и всей ситуации на Ближнем Востоке) станет предметом внутренней политики в самих Соединенных Штатах Америки.

В то же время, следует понимать, что союзнические отношения США с европейскими странами держатся не только на палестинском вопросе. Думаю, от него они могут частично пострадать в том смысле, что стороны фиксируют существенное расхождение именно по этой теме. Однако есть другие, по которым стороны, наоборот, солидаризируются. Поэтому не думаю, что это как-то существенно повлияет.

Кроме того, мы говорим о будущем, о вероятности. И если предположить, что на промежуточных выборах в США демократическая партия возьмет большинство или в Палате, или в Конгрессе, и таким образом нарушит монополию власти Трампа (насколько я понимаю, по состоянию на сейчас все чаще палестинский вопрос является как раз внутренним вопросом внутри Республиканской партии), то можно предположить, что этот вопрос может стать важным для внутренних обсуждений.

Это, в свою очередь, приведет к изменению политики Штатов, потому что либо Трамп будет пробовать продавить это решение, либо Конгресс будет его блокировать. И ситуация для Трампа (если смотреть на опросы общественного мнения) в этом смысле не является хорошей.

Что касается Израиля, его реакция будет зависеть от того, что скажет премьер-министру Нетаньяху Дональд Трамп. Если Дональд Трамп решит дать добро на аннексию Западного берега, то, в принципе, они будут ссылаться на это добро и действовать. Но это вопрос, скажем так, OneWayTicket. То есть, аннексия Западного берега приведет к еще большей эскалации и введению санкций против Израиля.

Сейчас европейские страны, западные либеральные демократии, пытаются спасти Израиль от катастрофы. Своими решениями о признании Палестины, они пытаются сказать Израилю не делать этого. Но если в головах ультраправых политиков Израиля это предостережение звучит как угроза, то они, очевидно, будут действовать так, как им заблагорассудится, или так, как они договорятся с Трампом. И последствия будут катастрофические.