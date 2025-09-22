По словам "Флеша", вместо боевой части в беспилотник ставят усиленные аккумуляторы.

Россияне переделали свой ударный беспилотник-камикадзе "Молния" в дрон-матку, которая способна перевозить другие БПЛА, в частности FPV-дроны.

Об этом сообщил в Telegram специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов, который также обнародовал соответствующие фото.

По его словам, "Молния" переделана в носитель FPV, и вместо боевой части в этот беспилотник ставят усиленные аккумуляторы.

"Что отличает нас в плане БПЛА от противника. У нас - десятки типов бортов самого разного назначения. У них - базовый дипстрайк "Шахед" и базовое массовое дешевое крыло "Молния". И с тем, и с другим они проводят эксперименты по назначению, управлению и применению", - заявил специалист.

Больше о российском дроне "Молния"

"Молния" - российский ударный беспилотный летательный аппарат типа "камикадзе", используемый российскими вооруженными силами для поражения как военных, так и гражданских объектов. Это барражирующий боеприпас с электродвигателем, изготовленный из дешевых и легких материалов, таких как фанера, пластик и картон. Это делает его малозаметным для радаров и сложным для обнаружения системами противовоздушной обороны.

Существует две модификации: Молния-1 - с одним электродвигателем, Молния-2 - с двумя электродвигателями. Приблизительная стоимость - 300 долларов.

Согласно открытым источникам, первый задокументированный случай использования "Молнии" произошел 12 ноября 2024 года в Харькове - БПЛА попал в жилую многоэтажку в Слободском районе, ранив женщину. 13 ноября "Молния-1" ударил по жилому дому в Салтовском районе Харькова, ранив четырех гражданских и повредив более 10 автомобилей. 25 января 2025 года российские войска повторно применили обновленные дроны "Молния" для атаки по Харькову.

Напомним, недавно стало известно, что россияне оснастили дроны "Гербера" дополнительными топливными баками, чтобы те могли долететь до Польши. По словам военного аналитика, все БПЛА "Гербера", которые сбили в Польше, имели дополнительные топливные баки в носовой части. По данным специалиста, у "Гербер", найденных после сбивания в Украине, никогда не было таких дополнительных топливных баков. Поэтому, по словам аналитика, это была специальная версия, предназначенная для полета как можно дальше.

