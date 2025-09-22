Он отметил, что на Южно- и Северо-слобожанских направлениях россияне столкнулись с тактическим провалом.

Российские оккупанты перегруппировываются и пытаются создать условия для дальнейшего продвижения после неудачных весенней и летней наступательных кампаний. Об этом рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в комментарии для LIGA.net.

Он отметил, что на Южно- и Северо-слобожанских направлениях россияне столкнулись с тактическим провалом. По его словам, силы, которые враг бросил для наступления, не достигли ожидаемых результатов.

"Эта картинка о якобы бешеных успехах российской армии жизненно необходима диктаторскому режиму Владимира Путина, чтобы побудить население к продолжению войны", - сказал Гнатов.

Начальник Генштаба подчеркнул, что оккупанты несут большие потери. Он добавил, что, хотя операции на отдельных направлениях и являются бесперспективными и завершаются тактическими поражениями, россияне имеют возможность пополнять ресурсы.

"Они не останавливаются ни перед какими провалами для того, чтобы продвинуться на 50-100 метров, теряя при этом 200, 300 своих солдат", – объяснил Гнатов.

Могут ли россияне форсировать Днепр

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что россияне рассматривают вариант потенциального форсирования реки Днепр на Херсонском направлении. Он отметил, что там сохраняется ряд серьезных вызовов.

По словам Тимочко, на Херсонщине российские оккупанты пытаются проводить локальные операции. Враг хочет заставить выйти с островов украинских военных.

