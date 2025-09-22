Украинцы охотно покупают жилье в Болгарии.

Украина попала в десятку стран, граждане которых активно скупали жилье в Болгарии в 2024-2025 годах. Об этом пишет Open4Business со ссылкой на Болгарскую ассоциацию недвижимости.

Среди наиболее привлекательных объектов для покупателей - такие традиционные курорты на черноморском побережье, как Варна, Бургас и Несебр, а также популярные для зимнего туризма горные регионы Банско и Пампорово.

ТОП-10 стран, граждане которых скупают недвижимость в Болгарии последние два года:

Великобритания;

Германия;

Греция;

Израиль;

Румыния;

Турция;

Италия;

Россия;

Украина;

Польша.

Интерес украинцев к болгарской недвижимости объясняется двумя причинами - необходимость релокации из-за войны и возможность инвестировать в жилье в курортных городах для дальнейшей его сдачи в аренду.

По прогнозам, спрос со стороны граждан Украины, а также Израиля, в дальнейшем будет только расти. В то же время произойдет оживление интереса из стран ЕС, где цены на недвижимость значительно выше, чем в Болгарии.

Из-за повышения спроса закономерно растут и цены квадратного метра жилья. Так, за год цены на недвижимость на болгарских морских курортах прибавили в среднем 8-10%, а в Софии - 6-7%.

Согласно открытым данным порталов по продаже недвижимости в Болгарии, стоимость квадратного метра в новостройке в Софии стартует от 1 400 евро. В приморской Варне на первичном рынке можно найти жилье от 1 100 евро за кв. м.

Цены на недвижимость в Украине

По данным M2bomber, медианная цена квадратного метра жилья в Киеве, который является самым дорогим городом в Украине, на первичном рынке составляет 1 120 евро. Цены на новостройки за год выросли почти на 6%.

Во Львове показатель чуть меньше - 1 090 евро за квадратный метр. При этом за год стоимость жилья в новостройках почти не изменилась в цене, прибавив 0,4%.

А в приморской Одессе медианная цена для новостройки составляет 925 евро. При этом первичное жилье подорожало здесь за год на целых 13,2%.

Стоимость жилья в Европе - последние новости

Среди европейских городов самым дорогим для приобретения квартиры по соотношению стоимости жилья к местным средним зарплатам оказался Амстердам, а самым дешевым - Турин. Об этом говорится в перечне ТОП-10 локаций с самым дешевым и самым дорогим жильем в Европе.

Украинцы же покупают жилье не только в Болгарии, но и в Польше, где они закономерно опередили по количеству оформленных сделок остальных иностранцев.

