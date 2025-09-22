Главное условие для идеально сваренных яиц - длительность кипения.

Сварить идеально яйца иногда бывает сложно: обычно большинство попыток заканчиваются либо недоваренным белком, либо переваренным желтком. Однако при правильном выборе времени вы сможете получить яйца с нежным и насыщенным вкусом, пишет Leravi.

Отмечается, что на текстуру вареных и белка, и желтка непосредственно влияет время готовки. Слишком короткая варка делает белки немного жидкими, а желтки очень жидкими, тогда как чрезмерное кипячение вызывает сухие желтки и резиновые белки. Однако, если вы угадаете с временем, ваши яйца будут иметь твердые белки в сочетании с идеальной консистенцией желтка.

Но лучше не угадывать, а знать точно, сколько времени их варить. Издание объяснило, как долго надо готовить жидкие, средне и круто сваренные яйца

Видео дня

Жидкие яйца нужно варить 4-6 минут. В таком случае белки полностью застывают, но остаются нежными, а желток получается жидким.

Яйца средней степени варки готовятся 7-9 минут. Их желток имеет кремовую нежную текстуру, но не полностью твердый.

А вот, если вы хотите круто сваренные яйца, их нужно кипятить 10-12 минут. Тогда желтки становятся твердыми, но не меловыми.

Также не стоит варить яйца дольше 12 минут, ведь тогда железо и сера в их составе начинают взаимодействуют, приобретая тусклый зеленовато-серый цвет - и вид яиц становится неаппетитным.

Пошаговая инструкция по приготовлению идеальных вареных яиц

- Выбирайте не очень свежие яйца - они легче чистятся.

- Положите их в кастрюлю и залейте холодной водой - примерно на 2 см выше уровня яиц.

- Доведите воду до легкого кипения на среднем огне.

- Сразу после закипания воды начинайте следить за временем: в зависимости от того, какие вы хотите получить яйца варите их 4-6 минут (чтобы яйца были жидкие), 7-9 мин (средней густоты) или 10-12 (густые).

- Как только время закончится, быстро переложите яйца в ледяную воду на 5-10 минут. Это остановит их приготовления и обеспечит более легкую очистку.

Каких ошибок следует избегать при варке яиц

- Не кладите яйца в горячую воду, чтобы избежать растрескивания и неравномерного приготовления.

- Не игнорируйте перекладывание сваренных яиц в ледяную воду, иначе они получатся переваренными.

- Не угадывайте время приготовления, а отмеряйте его точно, чтобы получить желаемую консистенцию яиц.

Ранее УНИАН рассказывал, что секрет идеальной яичницы-болтуньи - в одном ингредиенте, который стоит добавить вместо молока. По мнению эксперта Кэтрин Макфиллипс, молоко "разбавляет вкус яиц" и приводит к их слипанию на сковороде, поэтому самый простой способ получить более кремовую яичницу - просто полностью отказаться от молока и добавить взамен к яичной смеси ложку сметаны.

Вас также могут заинтересовать новости: