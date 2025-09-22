Принцесса до сих пор не восстановилась после болезни.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон снова отошла от публичных обязанностей, чтобы восстановить силы после длительного лечения от рака.

Как сообщает Radar Online, ссылаясь на инсайдера, жена принца Уильяма до сих пор испытывает последствия терапии. В последние месяцы она посетила церемонию Trooping the Colour и теннисный турнир в Уимблдоне, но пропустила Royal Ascot и памятные мероприятия к 80-летию Дня победы над Японией во Второй мировой войне:

"За закрытыми дверями она все еще борется с эмоциональным истощением и быстро устает. Ей нужно больше времени, чтобы снова вернуться к королевскому темпу после лечения".

В сентябре 2024 года Кейт объявила, что находится в ремиссии после курса химиотерапии, однако, по словам источников, принцесса должна осторожно распределять силы. Она попросила перерыв именно перед началом учебного года, чтобы больше времени провести с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Видео дня

По словам королевских источников, принцесса также сосредоточена на восстановлении, ведь понимает серьезность проблем со здоровьем 76-летнего короля Чарльза III:

"Многие надеются, что Чарльз будет носить корону еще много лет. Но нельзя отрицать, что он выглядит пепельно-бледным и уставшим. Кейт вызывают скорее, чем позднее, - и она, вероятно, хочет убедиться, что готова к этой задаче".

Как известно, после смерти короля Чарльза ІІІ престол в Великобритании унаследует его старший сын - принц Уильям, герцог Кембриджский. Его жена Кейт Миддлтон получит титул королевы-консорт.

