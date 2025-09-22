Премьер Польши отметил, что он хочет быть уверенным в том, что Варшава не останется наедине, если ситуация начнет обостряться.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что его страна будет сбивать объекты, которые нарушают ее воздушное пространство и представляют угрозу. Тем не менее Варшава будет осторожно подходить к ситуациям, которые являются менее однозначными, пишет Reuters.

"Мы будем принимать решение о сбитии летательных аппаратов, когда они нарушают нашу территорию и пролетают над Польшей - здесь никаких дискуссий быть не может. Когда мы имеем дело с ситуациями, которые не являются вполне однозначными, например недавний пролет российских истребителей над платформой Petrobaltic (буровая платформа в Балтийском море - УНИАН) - но без нарушения, ведь это не наши территориальные воды - нужно хорошо подумать, прежде чем принимать решение, которое может спровоцировать очень острую фазу конфликта", - заявил Туск.

Премьер Польши отметил, что он также хочет быть уверенным в том, что Варшава не останется наедине, если ситуация начнет обостряться.

Видео дня

"Я также должен быть абсолютно уверен, что все союзники будут относиться к этому так же, как и мы", - подчеркнул Туск.

Пролет российских истребителей над платформой Petrobaltic - что известно

Напомним, что 19 сентября Пограничная служба Польши сообщила, что российские истребители пролетели на малой высоте над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море. Отмечается, что была нарушена зона безопасности платформы.

Кроме того, премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил, что Таллинн задействует статью 4 Устава НАТО и потребует консультаций с союзниками после вторжения российских истребителей.

Вас также могут заинтересовать новости: