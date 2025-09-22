По словам аналитика, РФ очень быстро делает выводы из этой войны.

В сентябре российские оккупанты применили более 800 беспилотников против Украины. Воздушные операции РФ становятся все сложнее по степени организации, однако появляются и новые уязвимые нюансы для захватчиков. Об этом заявил аналитик Национального института стратегических исследований, соучредитель Консорциума оборонной информации Алексей Ижак в эфире "Эспрессо".

"Россия очень быстро делает выводы из этой войны и использует свой дроновый потенциал, постепенно оформляя его в военные структуры - аналоги батарей, эскадрилий, флотов и армий. Поэтому российские дроновые налеты и удержание "мертвой зоны" на фронте нельзя просто сравнивать с традиционными боями", - объяснил эксперт.

В то же время он отметил, что Украина должна учитывать темпы и динамику производства, российскую зависимость от импорта и уязвимость самих вражеских операций с использованием БпЛА.

Ижак добавил, что существенным ограничением для производства всех видов дронов РФ является импорт некоторых главных компонентов. В частности "Герани" и "Герберы" требуют импортных двигателей или компонентов для них.

Аналитик говорит, что "серый" импорт и упрощенные технологические решения, которые сложно ограничить санкциями, позволяют России поддерживать высокие темпы производства, однако делают его зависимым от "узких мест логистики импорта".

"Исходя из целей войны, РФ будет предпринимать усилия для увеличения производства и "стратегических" дальних дронов, и тактических фронтовых аппаратов. Практически она не имеет ресурсов для "цунами", - настолько значительного роста, чтобы разрушить систему ПВО Украины и дестабилизировать линию обороны на фронте, но вероятность ощутимого прироста - на десятки процентов в близкой перспективе - существует", - подчеркнул Ижак.

В связи с этим эксперт обратил внимание на три направления, на которых нужно сосредоточиться еще до того, как рои российских БпЛА начнут боевой контакт с украинскими военными.

Поэтому он назвал следующие уязвимости армии РФ:

производственные цепи, - как централизованного выпуска дальних дронов, так и децентрализованного - тактических;

ограничение критического импорта: закрытие рынков санкциями и административными процедурами не дает серьезного эффекта экономике стран-поставщиков, однако может значительно повлиять на производство беспилотников для фронта в РФ;

эффективным будет уничтожение структур управления дронами на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях.

"Все командования и штабы управления дроновыми операциями в РФ еще окончательно не сформированы. Однако они уже существуют де-факто, и их уязвимые элементы проявлены: центры планирования и управления, системы связи, логистика поставок и площадки запуска. Поэтому должны приложить все усилия, чтобы снизить российский дроновый потенциал еще до боевого применения", - подытожил аналитик.

Угроза дронов РФ для Украины - последние новости

Ранее заместитель командира 21 отдельного полка беспилотных систем Егор Фирсов заявил, что российские FPV-дроны скоро будут долетать до Киева. По его словам, столице надо готовиться к этому, ведь против таких дронов классическая ПВО будет бессильна.

"Технологии, как этому противодействовать, есть. Единственное, что должно быть, - максимальная технологизация вооруженных сил", - отметил Фирсов.

В то же время эксперт по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов показал реактивный "Шахед" и объяснил, готова ли РФ к массированным атакам этими дронами. он подчеркнул, что у реактивного "Шахеда" нет никаких преимуществ, кроме большой скорости, "да и то оказалось здесь не все просто".

"Реактивный "Шахед" может лететь и 500 км/ч, но при этом он так быстро расходует топливо, что далеко долететь не может. Именно поэтому все реактивные "Шахеды" летают на скорости 280-330 км/ч", - пояснил "Флеш".

