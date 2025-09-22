Она говорит, что удивлена позицией организаторов.

Британскую актрису Джесси Кейв, известную ролью Лаванды Браун в фильмах франшизы "Гарри Поттер", не пригласили на одну из фан-встреч из-за регистрации в OnlyFans.

Как передает Mirror, организаторы встречи объяснили отказ тем, что мероприятие является семейным, а платформа OnlyFans вызывает совсем другие ассоциации. "Это было для меня странным, ведь многие актеры, участвующие в таких событиях, играли в откровенных сценах. А я просто играю с волосами!" - заявила актриса.

Обладательница длинных волос объявила о создании аккаунта на этой платформе еще весной. По ее словам, она публикует там "звуки волос" и "очень чувственные вещи". Позже она уточнила, что ее контент привлекает людей с фетишем на волосы, однако не является откровенным. Еще одной причиной регистрации стало желание погасить долги и профинансировать ремонт своего дома:

"Меня не расстраивает перспектива отсутствия фан-конвенций. Появится новый каст, это другое время. Я делала это более 15 лет и благодарна за все воспоминания".

Напомним, ранее режиссер Крис Коламбус откровенно прокомментировал новую адапатацию книжной серии о Гарри Поттере и скандалы вокруг писательницы Джоан Роулинг.

